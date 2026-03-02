https://ria.ru/20260302/turist-2077843609.html
Турист рассказал о прохождении регистрации на рейс из Абу-Даби в Москву
Российский турист Руслан рассказал РИА Новости, что находится в аэропорту Абу-Даби и проходит регистрацию на рейс до Москвы. РИА Новости, 02.03.2026
