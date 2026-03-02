Турист рассказал о прохождении регистрации на рейс из Абу-Даби в Москву

Рейтинг@Mail.ru
11:53 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/turist-2077843609.html
Российский турист Руслан рассказал РИА Новости, что находится в аэропорту Абу-Даби и проходит регистрацию на рейс до Москвы. РИА Новости, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБашни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Российский турист Руслан рассказал РИА Новости, что находится в аэропорту Абу-Даби и проходит регистрацию на рейс до Москвы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Как выяснило РИА Новости, по состоянию на 11.10 мск (12.10 по местному времени) на онлайн-табло аэропорта впервые с субботы появились данные об открытой регистрации на ряд сегодняшних рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Амстердам (13.00 мск), Лондон (13.10 мск), Париж (13.20 мск), Москву (13.30 мск) и ряд других городов.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
Вчера, 11:08
"Мы из РФ, находимся в аэропорту Абу-Даби. Все проходит в штатном режиме, спокойно и без паники.... Все организовано профессионально. Находимся в аэропорту, проходим регистрацию. Рейс 843, он единственный, который летит на Москву", - рассказал собеседник агентства.
Руслан добавил, что рейс на Москву будет прямой, облетать закрытое воздушное пространство планируется через Индию. Вылет запланирован на 13.30 мск.
Ранее в понедельник другой турист из Москвы, Андрей, также рассказывал РИА Новости, что прошел паспортный контроль на рейс из Абу-Даби и у него забрали багаж.
В понедельник аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет, он летит в Гонконг, выяснило ранее РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
Вчера, 10:47
 
