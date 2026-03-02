Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 02.03.2026 (обновлено: 20:45 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2078007338.html
ЦАХАЛ сообщила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы"
ЦАХАЛ сообщила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по высокопоставленному представителю шиитского движения "Хезболла" в Бейруте, сообщила в понедельник армейская... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:46:00+03:00
2026-03-02T20:45:00+03:00
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
бейрут
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078000918.html
израиль
бейрут
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, бейрут, сша
Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Бейрут, США
ЦАХАЛ сообщила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Бейруте

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по высокопоставленному представителю шиитского движения "Хезболла" в Бейруте, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад в Бейруте был атакован еще один высокопоставленный террорист движения "Хезболла", — говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
КСИР Ирана подтвердил начало новой атаки против США и Израиля
Вчера, 19:21
 
ИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреБейрутСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала