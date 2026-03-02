Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла не менее четырех ударов в пригороде Бейрута
19:32 02.03.2026 (обновлено: 23:33 02.03.2026)
ЦАХАЛ нанесла не менее четырех ударов в пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли не менее четырех мощных ударов по району Джнах в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Истребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее четырех мощных ударов по району Джнах в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Столбы дыма поднимаются из квартала, где расположено здание ливанского телеканала Al-Mayadeen: в трех километрах от международного аэропорта Бейрута.
В Al-Mayadeen сообщили агентству, что здание канала цело, никто из сотрудников не пострадал, ракеты попали недалеко напротив.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
