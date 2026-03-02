https://ria.ru/20260302/tsakhal-2078002326.html
ЦАХАЛ нанесла не менее четырех ударов в пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли не менее четырех мощных ударов по району Джнах в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
