ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане
16:32 02.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане
ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала около 30 объектов военной инфраструктуры на территории Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:32:00+03:00
2026-03-02T16:32:00+03:00
ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане

Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала около 30 объектов военной инфраструктуры на территории Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
Ливанское проиранское движение "Хезболлах" 28 февраля заявило о полной солидарности с Ираном - его властями и народом, - после чего нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ на это Армия обороны Израиля атаковала военные объекты движения в Ливане.
"В течение последних суток ЦАХАЛ ведет комплексные операции на всех направлениях боевых действий. На данный момент в Ливане было атаковано около 30 объектов террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
