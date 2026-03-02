https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077937909.html
ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала около 30 объектов военной инфраструктуры на территории Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ливан
израиль
в мире, иран, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане
