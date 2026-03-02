Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/transport-2077990973.html
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте - РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести бесплатный интернет во всем... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:42:00+03:00
2026-03-02T18:42:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_6e60bcaf905e2fdf49b381eebf83ff21.jpg
https://ria.ru/20260302/matkapital-2077990080.html
https://ria.ru/20260302/filmy-2077771427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_306d32dac0c9fb9c536450a2f1d4cf46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте

РИА Новости: ГД предложила сделать бесплатным интернет в общественном транспорте

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТроллейбус в Мурманске
Троллейбус в Мурманске - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Троллейбус в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести бесплатный интернет во всем общественном транспорте по России.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка
Вчера, 18:38
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети интернет во всем общественном транспорте (городском и пригородном) на территории Российской Федерации", - сказано в обращении.
Депутаты добавили, что реализация инициативы может быть обеспечена посредством разработки федеральных рекомендаций или стандартов по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi и софинансирования из федерального бюджета в рамках программ цифровой трансформации.
Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время во многих регионах в целях противодействия атакам беспилотников отключается мобильный интернет. По их словам, такие ограничения затронули до 90% регионов России, при этом бесплатный доступ интернету через Wi-Fi в городском и пригородном транспорте носит фрагментарный характер и зависит от региона и финансовых возможностей конкретного перевозчика.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме предложили включить спортивные фильмы в школьную программу
Вчера, 04:50
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала