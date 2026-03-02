https://ria.ru/20260302/transport-2077990973.html
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте - РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести бесплатный интернет во всем... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:42:00+03:00
2026-03-02T18:42:00+03:00
2026-03-02T18:42:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_6e60bcaf905e2fdf49b381eebf83ff21.jpg
https://ria.ru/20260302/matkapital-2077990080.html
https://ria.ru/20260302/filmy-2077771427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_306d32dac0c9fb9c536450a2f1d4cf46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили провести бесплатный интернет в общественном транспорте
РИА Новости: ГД предложила сделать бесплатным интернет в общественном транспорте
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести бесплатный интернет во всем общественном транспорте по России.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети интернет во всем общественном транспорте (городском и пригородном) на территории Российской Федерации", - сказано в обращении.
Депутаты добавили, что реализация инициативы может быть обеспечена посредством разработки федеральных рекомендаций или стандартов по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi и софинансирования из федерального бюджета в рамках программ цифровой трансформации.
Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время во многих регионах в целях противодействия атакам беспилотников отключается мобильный интернет. По их словам, такие ограничения затронули до 90% регионов России
, при этом бесплатный доступ интернету через Wi-Fi в городском и пригородном транспорте носит фрагментарный характер и зависит от региона и финансовых возможностей конкретного перевозчика.