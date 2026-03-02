Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах.
Первую позицию продолжает занимать победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина из Казахстана. Далее идут американка Джессика Пегула и белоруска Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 2 марта:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2443 очка;
2 (2). Джессика Пегула (США) - 1975;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 1800;
5 (5). Виктория Мбоко (Канада) - 1497;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 1435;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 1183;
8 (8). Кори Гауфф (США) - 980;
9 (9). Аманда Анисимова (США) - 890;
10 (10). Ива Йович (США) - 841...
21 (18). Анна Калинская (Россия) - 556...
29 (25). Диана Шнайдер (Россия) - 460...
32 (29). Екатерина Александрова (Россия) - 416...
49 (41). Анна Блинкова (Россия) - 264.
