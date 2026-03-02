Рейтинг@Mail.ru
Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA
Теннис
 
09:59 02.03.2026
Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA
Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA)
теннис
спорт
россия
сша
казахстан
мирра андреева
елена рыбакина
джессика пегула
теннис, россия, сша, казахстан, мирра андреева, елена рыбакина, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах.
Первую позицию продолжает занимать победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина из Казахстана. Далее идут американка Джессика Пегула и белоруска Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 2 марта:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2443 очка;
2 (2). Джессика Пегула (США) - 1975;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 1800;
5 (5). Виктория Мбоко (Канада) - 1497;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 1435;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 1183;
8 (8). Кори Гауфф (США) - 980;
9 (9). Аманда Анисимова (США) - 890;
10 (10). Ива Йович (США) - 841...
21 (18). Анна Калинская (Россия) - 556...
29 (25). Диана Шнайдер (Россия) - 460...
32 (29). Екатерина Александрова (Россия) - 416...
49 (41). Анна Блинкова (Россия) - 264.
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Вчера, 08:55
 
Теннис, Спорт, Россия, США, Казахстан, Мирра Андреева, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
