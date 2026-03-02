Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 18-го на 17-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.
Ранее Рублев дошел до полуфинала турнира категории АТР 500 в Дубае, где проиграл нидерландцу Таллону Грикспору. Победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев, а его соотечественник Карен Хачанов выбыл во втором круге.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является испанец Карлос Алькарас. Вторую позицию занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP, версия от 2 марта:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13550 баллов;
- 2 (2). Янник Синнер (Италия) - 10400;
- 3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 5280;
- 4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4555;
- 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4405;
- 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4235;
- 7 (7). Тейлор Фриц (США) - 4220;
- 8 (9). Бен Шелтон (США) - 4010;
- 9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3950;
- 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3405;
- 11 (11). Даниил Медведев (Россия) - 3360...
- 16 (16). Карен Хачанов (Россия) - 2450;
- 17 (18). Андрей Рублев (Россия) - 2400.
