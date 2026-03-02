Рейтинг@Mail.ru
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Теннис
 
08:55 02.03.2026 (обновлено: 09:00 02.03.2026)
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублев поднялся с 18-го на 17-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, россия, италия, сша, андрей рублев, даниил медведев, карен хачанов, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Россия, Италия, США, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Рублев поднялся с 18-го на 17-е место в рейтинге ATP

© Фото : Пресс-служба организаторов турнираАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Пресс-служба организаторов турнира
Андрей Рублев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 18-го на 17-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.
Ранее Рублев дошел до полуфинала турнира категории АТР 500 в Дубае, где проиграл нидерландцу Таллону Грикспору. Победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев, а его соотечественник Карен Хачанов выбыл во втором круге.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является испанец Карлос Алькарас. Вторую позицию занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP, версия от 2 марта:
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае
28 февраля, 01:57
 
Теннис
 
Заголовок открываемого материала