В Тель-Авиве отражают ракетную атаку
13:16 02.03.2026 (обновлено: 13:35 02.03.2026)
В Тель-Авиве отражают ракетную атаку
Тель-Авив отражает очередную ракетную атаку, в небе слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
тель-авив
в мире
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
израиль
сша
тель-авив, в мире, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Тель-Авив, В мире, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Тель-Авив отражает очередную ракетную атаку, в небе слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
В городе сработали системы воздушной тревоги. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был также активирован в сотнях населенных пунктах в центральном Израиле и на Западном берегу реки Иордан.
Данные о падениях ракет или пострадавших не поступали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
Тель-АвивВ миреИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
