https://ria.ru/20260302/tel-aviv-2077875117.html
В Тель-Авиве отражают ракетную атаку
В Тель-Авиве отражают ракетную атаку - РИА Новости, 02.03.2026
В Тель-Авиве отражают ракетную атаку
Тель-Авив отражает очередную ракетную атаку, в небе слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:16:00+03:00
2026-03-02T13:16:00+03:00
2026-03-02T13:35:00+03:00
тель-авив
в мире
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_643a34e37317f4df23d3f0a05cbee968.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
тель-авив
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31a0473b20e314d3cb1b1bef92191e17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, в мире, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Тель-Авив, В мире, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве отражают ракетную атаку
РИА Новости: в Тель-Авиве прогремели взрывы при отражении ракетной атаки