Иран сбил израильский беспилотник Hermes на западе страны
Иран сбил израильский беспилотник Hermes на западе страны - РИА Новости, 02.03.2026
Иран сбил израильский беспилотник Hermes на западе страны
Военные Ирана сбили израильский беспилотник Hermes на западе страны, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:26:00+03:00
2026-03-02T09:26:00+03:00
2026-03-02T09:28:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
