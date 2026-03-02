Тарасова дала прогноз по сроку возвращения российских фигуристов на турниры

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в понедельник сказал, что со следующего сезона российские фигуристы - юниоры будут выступать с флагом и гимном, и выразил надежду на скорейший допуск взрослых спортсменов с национальной символикой. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, затем став шестыми на Играх в Италии.