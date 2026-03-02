https://ria.ru/20260302/tarasova-2077913446.html
Тарасова дала прогноз по сроку возвращения российских фигуристов на турниры
Тарасова дала прогноз по сроку возвращения российских фигуристов на турниры
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что уверена в возвращении российских фигуристов к участию в международных соревнованиях со следующего сезона.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в понедельник сказал, что со следующего сезона российские фигуристы - юниоры будут выступать с флагом и гимном, и выразил надежду на скорейший допуск взрослых спортсменов с национальной символикой. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, затем став шестыми на Играх в Италии.
"Я уверена в том, что со следующего сезона наших фигуристов обязательно допустят к участию в международных соревнованиях. А как нас могут не допустить, ведь прошло уже четыре года", - сказала Тарасова, оценивая сроки возвращения россиян на мировую арену.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.