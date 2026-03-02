Рейтинг@Mail.ru
16:10 02.03.2026
Т-Банк: в 2026 году чек на цветы перед 8 Марта вырастет на 34%
Т-Банк: в 2026 году чек на цветы перед 8 Марта вырастет на 34%
Средний чек на цветы на неделе 1–7 марта 2026 года вырастет на 34% по сравнению с предыдущей ― до 3 424 рублей, сообщает сервис моментальных платежей T-Pay. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:10:00+03:00
2026-03-02T16:10:00+03:00
2026
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Цветы
Т-Банк: в 2026 году чек на цветы перед 8 Марта вырастет на 34%

Исследование Т-Банка: в 2026 году чек на цветы перед 8 Марта увеличится на 34%

Цветы. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Средний чек на цветы на неделе 1–7 марта 2026 года вырастет на 34% по сравнению с предыдущей ― до 3 424 рублей, сообщает сервис моментальных платежей T-Pay.
В 2025 году на неделе 1–7 марта средний чек на цветы был 2 989 рублей — это на 33% больше, чем на неделе ранее. При этом в онлайне чек был почти вдвое выше, чем в офлайне ― 4 903 рубля против 2 701. Восьмого Марта 2025 года средний чек составил 2 792 рубля ― на 7% ниже, чем в предпраздничную неделю.
В 2026 году на предпраздничной неделе средний чек за букет в онлайне будет также выше, чем в офлайне ― 5 483 рубля (рост на 17%) против 3 100 (рост на 37%). Восьмого Марта 2026 года, как ожидается, средний чек за букет составит 3 230 рублей ― на 6% ниже, чем на предпраздничной неделе.
В 2026 году самые низкие средние чеки среди городов-миллионников будут в Перми (2 431 рубль), Волгограде (2 441 рубль) и Омске (2 578 рублей). Самый высокий средний чек ожидается в Москве — 4 272 рубля. Разрыв между Москвой и Пермью ― в 1,8 раза.
Сильнее всего средний чек год к году прибавит в Перми (+17%), Казани, Екатеринбурге и Уфе (по +16%).
Самый высокий средний чек в 2025 году пришелся на 5 марта — 3 443 рубля (на 23% выше, чем 8 Марта). В онлайне в этот день он был 5 221 рубль ― почти вдвое выше, чем в офлайне (2 868 рублей).
Рост среднего чека 5 марта связан с тем, что в этот день выше доля заранее оформленных онлайн-заказов к 8 Марта. Онлайн-покупки в среднем дороже покупок в офлайне из-за стоимости доставки, поэтому при смещении части спроса в онлайн чек растет. При этом по итогам 2025 года доля онлайн-заказов выросла только на 1%, поэтому рост среднего чека объясняется не перетоком пользователей в онлайн, а тем, что онлайн-заказы чаще оформляют заранее — в определенные дни предпраздничной недели, сообщает T-Pay.
Пятого марта по доле покупок лидирует поколение Y (миллениалы, 28–43 года) — 49%, далее идут поколение Z (зумеры, 12–27 лет) — 31%, поколение X (44–59 лет) — 17% и бумеры (60–79 лет) — 4%. По объему трат в этот день также лидируют миллениалы: на них приходится 53% всех расходов на цветы, на поколение Z — 28%, на поколение X — 16%, на бумеров — 2%.
Восьмого Марта по доле покупок поколения миллениалы и зумеры почти сравниваются — 43% и 42%, тогда как на поколение X и бумеров приходится 13% и 2%. При этом по объему трат в день праздника лидерство сохраняет поколение Y (47%), у поколения Z — 39%, у поколения X — 12%, а у бумеров — 2%, говорится в исследовании.
За два года, с января 2024 по февраль 2026 года, доля оплат цветов банковской картой снизилась с 80% до 66%, а доля оплат альтернативными методами (T-Pay, QR-код, Мир-Pay) выросла с 20% до 34%. Заметнее всего за это время выросло количество оплат по QR-коду ― его доля увеличилась с 5% до 19%. Доля оплат через T-Pay (T-Pay на Android, стикеры T-Pay и кнопка T-Pay Online) также выросла — с 7% до 11%.
По данным сервиса "Долями" оплачивали частями реже: по итогам года количество заказов снизилось на 40% год к году, а объем трат — на 31%. При этом средний чек, наоборот, вырос на 16% ― до 6 316 рублей. Эта же тенденция была заметна в марте 2025: по сравнению с мартом 2024 года размер трат снизился на 24%, количество заказов — на 36%, а средний чек вырос на 18% — до 6 721 рубля.
Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-Банка в период с января 2024 по март 2026. Прогноз построен с использованием сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта Т-Банка ETNA.
 
