Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/stsenariy-2077770729.html
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране
Президент США Дональд Трамп, говоря о смене власти в Иране, привел в пример захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав это идеальным... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T04:39:00+03:00
2026-03-02T04:39:00+03:00
в мире
иран
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077770213.html
иран
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, мирный план сша по украине
В мире, Иран, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мирный план США по Украине
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране

Трамп: пример Венесуэлы является лучшим сценарием по смене власти в Иране

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о смене власти в Иране, привел в пример захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав это идеальным сценарием.
"То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий", - сказал Трамп в интервью New York Times.
"Его ответ подразумевал, что то, что сработало в Венесуэле, сработает и в Иране", – подчеркивает издание.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран
04:33
 
В миреИранСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала