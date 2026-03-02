https://ria.ru/20260302/stsenariy-2077770729.html
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране
Президент США Дональд Трамп, говоря о смене власти в Иране, привел в пример захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав это идеальным... РИА Новости, 02.03.2026
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране
Трамп: пример Венесуэлы является лучшим сценарием по смене власти в Иране