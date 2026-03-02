Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ssha-2077969420.html
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
США в операции против Ирана готовы зайти так далеко, как это потребуется, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:48:00+03:00
2026-03-02T17:48:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
пит хегсет
али хаменеи
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077944855_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_1d99dbd9116045d43d9a776e45043f18.jpg
https://ria.ru/20260302/khegset-2077954935.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077944855_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_179e6f3a90f8f78c31f5729239e6177c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, пит хегсет, али хаменеи, владимир путин, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Владимир Путин, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана

Хегсет: США зайдет так далеко против Ирана, как потребуется

© REUTERS / Elizabeth FrantzГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в операции против Ирана готовы зайти так далеко, как это потребуется, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы зайдем так далеко, как потребуется, чтобы обеспечить интересы США", - сказал Хегсет на пресс-конференции.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Операция США и Израиля не направлена на смену власти в Иране, заявил Хегсет
Вчера, 17:14
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИзраильСШАИранПит ХегсетАли ХаменеиВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала