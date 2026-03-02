Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077776731.html
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана - РИА Новости, 02.03.2026
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
Артиллеристы морской пехоты уничтожили бронемашину ВСУ, перевозившую личный состав в туманную погоду на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:15:00+03:00
2026-03-02T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077775814.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана

Морпехи уничтожили в зоне СВО бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили бронемашину ВСУ, перевозившую личный состав в туманную погоду на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший наводчик 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Певец".
По его словам, удар был нанесён в условиях тумана, что позволило скрытно занять огневую позицию и выполнить поставленную задачу.
"Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ", — рассказал военнослужащий.
По его словам, противник рассчитывал, что в условиях тумана его не заметят.
"Думаю, они были удивлены тому, что появился целый "пакет" (полный заряд снарядов - ред.) реактивных снарядов будто бы из ниоткуда — из тумана", — добавил "Певец".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала