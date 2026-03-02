https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077776731.html
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана - РИА Новости, 02.03.2026
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
Артиллеристы морской пехоты уничтожили бронемашину ВСУ, перевозившую личный состав в туманную погоду на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:15:00+03:00
2026-03-02T06:15:00+03:00
2026-03-02T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077775814.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
Морпехи уничтожили в зоне СВО бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили бронемашину ВСУ, перевозившую личный состав в туманную погоду на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший наводчик 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Певец".
По его словам, удар был нанесён в условиях тумана, что позволило скрытно занять огневую позицию и выполнить поставленную задачу.
"Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ
", — рассказал военнослужащий.
По его словам, противник рассчитывал, что в условиях тумана его не заметят.
"Думаю, они были удивлены тому, что появился целый "пакет" (полный заряд снарядов - ред.) реактивных снарядов будто бы из ниоткуда — из тумана", — добавил "Певец".