ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили бронемашину ВСУ, перевозившую личный состав в туманную погоду на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший наводчик 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Певец".

По его словам, удар был нанесён в условиях тумана, что позволило скрытно занять огневую позицию и выполнить поставленную задачу.

"Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ ", — рассказал военнослужащий.

По его словам, противник рассчитывал, что в условиях тумана его не заметят.