Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи - РИА Новости, 02.03.2026
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи
Спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" показали в последний день XIX Зимнего фестиваля искусств в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:36:00+03:00
2026-03-02T12:36:00+03:00
2026-03-02T12:36:00+03:00
сочи
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи
Спектакль "Не покидай свою планету" завершил Зимний фестиваль в Сочи
СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. Спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" показали в последний день XIX Зимнего фестиваля искусств в Сочи, который проходил с 18 февраля по 1 марта, передает корреспондент РИА Новости.
Эта постановка – совместный проект альтиста и дирижера Юрия Башмета, под патронажем которого проходит фестиваль, и актера Константина Хабенского. В качестве автора литературной композиции, постановщика, сценографа и художника по костюмам выступил петербургский режиссер Виктор Крамер. Музыку, которая звучит в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы", написал композитор Кузьма Бодров. Помимо его авторских партитур, в спектакле использованы его аранжировки сочинений Иоганнеса Брамса и Густава Малера.
Впервые "Не покидай свою планету" был показан на фестивале в 2016 году. Потом спектакль шел на сцене московского театра "Современник", с 2022 года – включен в репертуар МХТ имени Чехова. Показ на фестивале в Сочи в этом году стал юбилейным – премьера состоялась десять лет назад.
"Не покидай свою планету" – не дословная инсценировка, а фантазия на тему одного из самых популярных сочинений мировой литературы. Одной из главных составляющих спектакля стала музыка, так что фантазия, отмечают авторы спектакля, получилась достаточно вольной.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходил в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединил известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля были концерты разных жанров и направлений, творческие школы, фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.