Рейтинг@Mail.ru
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Морвокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
12:36 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/spektakl-2077860772.html
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи - РИА Новости, 02.03.2026
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи
Спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" показали в последний день XIX Зимнего фестиваля искусств в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:36:00+03:00
2026-03-02T12:36:00+03:00
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
константин хабенский
юрий башмет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077858947_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a2ac65b761b7600376dd6a582d406720.jpg
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077858947_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9aaa7a0eeb52ed2f8329fc48fc400b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, константин хабенский, юрий башмет
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Константин Хабенский, Юрий Башмет
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи

Спектакль "Не покидай свою планету" завершил Зимний фестиваль в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗимний международный фестиваль искусств. Спектакль "Не покидай свою планету"
Зимний международный фестиваль искусств. Спектакль Не покидай свою планету - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Зимний международный фестиваль искусств. Спектакль "Не покидай свою планету"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. Спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" показали в последний день XIX Зимнего фестиваля искусств в Сочи, который проходил с 18 февраля по 1 марта, передает корреспондент РИА Новости.
Эта постановка – совместный проект альтиста и дирижера Юрия Башмета, под патронажем которого проходит фестиваль, и актера Константина Хабенского. В качестве автора литературной композиции, постановщика, сценографа и художника по костюмам выступил петербургский режиссер Виктор Крамер. Музыку, которая звучит в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы", написал композитор Кузьма Бодров. Помимо его авторских партитур, в спектакле использованы его аранжировки сочинений Иоганнеса Брамса и Густава Малера.
Впервые "Не покидай свою планету" был показан на фестивале в 2016 году. Потом спектакль шел на сцене московского театра "Современник", с 2022 года – включен в репертуар МХТ имени Чехова. Показ на фестивале в Сочи в этом году стал юбилейным – премьера состоялась десять лет назад.
"Не покидай свою планету" – не дословная инсценировка, а фантазия на тему одного из самых популярных сочинений мировой литературы. Одной из главных составляющих спектакля стала музыка, так что фантазия, отмечают авторы спектакля, получилась достаточно вольной.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходил в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединил известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля были концерты разных жанров и направлений, творческие школы, фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиКонстантин ХабенскийЮрий Башмет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала