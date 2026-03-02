Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи

СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. Спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" показали в последний день XIX Зимнего фестиваля искусств в Сочи, который проходил с 18 февраля по 1 марта, передает корреспондент РИА Новости.

Эта постановка – совместный проект альтиста и дирижера Юрия Башмета, под патронажем которого проходит фестиваль, и актера Константина Хабенского. В качестве автора литературной композиции, постановщика, сценографа и художника по костюмам выступил петербургский режиссер Виктор Крамер. Музыку, которая звучит в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы", написал композитор Кузьма Бодров. Помимо его авторских партитур, в спектакле использованы его аранжировки сочинений Иоганнеса Брамса и Густава Малера.

Впервые "Не покидай свою планету" был показан на фестивале в 2016 году. Потом спектакль шел на сцене московского театра "Современник", с 2022 года – включен в репертуар МХТ имени Чехова. Показ на фестивале в Сочи в этом году стал юбилейным – премьера состоялась десять лет назад.

"Не покидай свою планету" – не дословная инсценировка, а фантазия на тему одного из самых популярных сочинений мировой литературы. Одной из главных составляющих спектакля стала музыка, так что фантазия, отмечают авторы спектакля, получилась достаточно вольной.