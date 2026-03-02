Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как сериалы и соцсети по ночам влияют на сон
01:33 02.03.2026
Врач рассказала, как сериалы и соцсети по ночам влияют на сон
Врач рассказала, как сериалы и соцсети по ночам влияют на сон
Использование гаджетов и потребление контента перед сном вызывает эмоциональное возбуждение, создает трудности для засыпания и фрагментацию сна, рассказала РИА... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:33:00+03:00
2026-03-02T01:33:00+03:00
2026
Врач рассказала, как сериалы и соцсети по ночам влияют на сон

Врач Магомедова: сериалы и соцсети по ночам создают трудности для засыпания

МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Использование гаджетов и потребление контента перед сном вызывает эмоциональное возбуждение, создает трудности для засыпания и фрагментацию сна, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Как листание соцсетей и просмотр сериалов влияют на сон? Помимо того, что синий свет гаджетов подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования – ред,), контент вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение и создает трудности засыпания и фрагментацию сна", - сказала врач.
По ее словам, для создания идеальной атмосферы для сна рекомендуется отказаться от информационного потока – не только ограничить потребление контента, но и избегать чрезмерного общения.
