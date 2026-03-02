Рейтинг@Mail.ru
Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
19:49 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sotrudnichestvo-2078007839.html
Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис
Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис - РИА Новости, 02.03.2026
Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис
Мурманская область и Белоруссия укрепляют взаимовыгодное сотрудничество, заинтересованы в проектах развития друг друга, ключевой из них - терминал для перевалки РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:49:00+03:00
2026-03-02T19:49:00+03:00
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg
https://ria.ru/20260123/oleynik-2069789113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2eea47b44658b250da31ef3a458b015c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей чибис
Мурманская область, Андрей Чибис
Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис

Чибис: Мурманская область и Белоруссия укрепляют взаимовыгодное сотрудничество

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 2 мар - РИА Новости. Мурманская область и Белоруссия укрепляют взаимовыгодное сотрудничество, заинтересованы в проектах развития друг друга, ключевой из них - терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"В Республику Беларусь приехал прежде всего для встречи с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Особенно значимо, что она состоялась спустя несколько дней после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина", - написал Чибис в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона отметил важность поддержки и укрепления сотрудничества обеих стран в нынешней международной ситуации.
Чибис подчеркнул, что Белоруссия — ключевой партнёр Мурманской области. В 2025 году товарооборот вырос в 4,5 раза и достиг максимума за последние пять лет. Заполярье экспортирует минеральное сырье, морепродукты, импортирует технику и оборудование, в том числе для горнодобывающей промышленности.
"Обсудили ключевой стратегический проект — терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманск. Отдельное направление — контейнерные перевозки по Северному морскому пути", - рассказал Чибис.
Он напомнил о том, что в 2025 году было заключено партнёрство с китайской компанией New-New Shipping Line, и уже летом 2026 года планируется тестовый судозаход. Это откроет дополнительные возможности для экспортеров и импортеров Белоруссии по выходу на рынки Азии через арктический маршрут, пояснил Чибис.
Павел Олейник - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Олейник: Обработка крупных сухогрузов в Мурманском порту будет расширена
23 января, 11:06
 
Мурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала