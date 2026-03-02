https://ria.ru/20260302/sotrudnichestvo-2078007839.html
Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис
МУРМАНСК, 2 мар - РИА Новости. Мурманская область и Белоруссия укрепляют взаимовыгодное сотрудничество, заинтересованы в проектах развития друг друга, ключевой из них - терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"В Республику Беларусь приехал прежде всего для встречи с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Особенно значимо, что она состоялась спустя несколько дней после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина", - написал Чибис в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона отметил важность поддержки и укрепления сотрудничества обеих стран в нынешней международной ситуации.
Чибис подчеркнул, что Белоруссия — ключевой партнёр Мурманской области. В 2025 году товарооборот вырос в 4,5 раза и достиг максимума за последние пять лет. Заполярье экспортирует минеральное сырье, морепродукты, импортирует технику и оборудование, в том числе для горнодобывающей промышленности.
"Обсудили ключевой стратегический проект — терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманск. Отдельное направление — контейнерные перевозки по Северному морскому пути", - рассказал Чибис.
Он напомнил о том, что в 2025 году было заключено партнёрство с китайской компанией New-New Shipping Line, и уже летом 2026 года планируется тестовый судозаход. Это откроет дополнительные возможности для экспортеров и импортеров Белоруссии по выходу на рынки Азии через арктический маршрут, пояснил Чибис.