Мурманская область и Белоруссия укрепляют сотрудничество, заявил Чибис

МУРМАНСК, 2 мар - РИА Новости. Мурманская область и Белоруссия укрепляют взаимовыгодное сотрудничество, заинтересованы в проектах развития друг друга, ключевой из них - терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В Республику Беларусь приехал прежде всего для встречи с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Особенно значимо, что она состоялась спустя несколько дней после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина", - написал Чибис в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона отметил важность поддержки и укрепления сотрудничества обеих стран в нынешней международной ситуации.

Чибис подчеркнул, что Белоруссия — ключевой партнёр Мурманской области. В 2025 году товарооборот вырос в 4,5 раза и достиг максимума за последние пять лет. Заполярье экспортирует минеральное сырье, морепродукты, импортирует технику и оборудование, в том числе для горнодобывающей промышленности.

"Обсудили ключевой стратегический проект — терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманск. Отдельное направление — контейнерные перевозки по Северному морскому пути", - рассказал Чибис.