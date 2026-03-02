https://ria.ru/20260302/sochi-spartak-2077887263.html
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"
Перенесенный матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" состоится так, как запланировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T13:45:00+03:00
2026-03-02T13:45:00+03:00
2026-03-02T14:00:00+03:00
футбол
сочи
российская премьер-лига (рпл)
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047334254_0:198:3077:1929_1920x0_80_0_0_fb49289568ad670aaa940744edd44b06.jpg
https://ria.ru/20260301/tsska-2077730193.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047334254_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d051d43e98c5da75fb6d08cbf9998ab8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, российская премьер-лига (рпл), спартак москва
Футбол, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"
В "Сочи" сообщили, что матч РПЛ со "Спартаком" пройдет так, как запланировано