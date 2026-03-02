Стадион "Фишт" в Олимпийском парке в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае

В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Перенесенный матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" состоится так, как запланировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского футбольного клуба.

В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. После этого РПЛ сообщила, что решением президента лиги матч 19-го тура "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта и начнется в 15:00 мск.