Рейтинг@Mail.ru
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"
Футбол
Футбол
 
13:45 02.03.2026 (обновлено: 14:00 02.03.2026)
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"
сочи, российская премьер-лига (рпл), спартак москва
Футбол, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва
В "Сочи" рассказали о готовности к перенесенному матчу со "Спартаком"

В "Сочи" сообщили, что матч РПЛ со "Спартаком" пройдет так, как запланировано

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСтадион "Фишт" в Олимпийском парке в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Стадион Фишт в Олимпийском парке в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Перенесенный матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" состоится так, как запланировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского футбольного клуба.
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. После этого РПЛ сообщила, что решением президента лиги матч 19-го тура "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта и начнется в 15:00 мск.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
2 : 3
Спартак Москва
61‎’‎ • Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо)
90‎’‎ • Владимир Ильин (П)
22‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
79‎’‎ • Маркиньос
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Все по плану. Готовимся. Ждем команды за полтора часа до игры, как и положено", - сказали в пресс-службе.
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
ФутболСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак Москва
 
