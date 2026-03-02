Венгерская оппозиция стала союзником Зеленского, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. В нефтяной блокаде Венгрии, которая является двойным преступлением в условиях эскалации на Ближнем Востоке, сообщником Владимира Зеленского стала венгерская оппозиционная партия "Тиса", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.