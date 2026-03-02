Венгерская оппозиция стала союзником Зеленского, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. В нефтяной блокаде Венгрии, которая является двойным преступлением в условиях эскалации на Ближнем Востоке, сообщником Владимира Зеленского стала венгерская оппозиционная партия "Тиса", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в связи с закрытием Ормузского пролива "морская транспортировка нефти и природного газа станет принципиально неопределенной в ближайшее время", а это означает, что "значение старого доброго надежного наземного трубопроводного транспорта значительно возрастет".
"В этой ситуации блокада наземных нефтетранспортных маршрутов - это покушение на Венгрию. В этом покушении у президента Зеленского есть венгерский сообщник, это партия "Тиса", - сказал Сийярто, выступая в городе Папа, трансляция велась на его YouTube-канале.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.