Венгерская оппозиция стала союзником Зеленского, заявил Сийярто
20:55 02.03.2026
Венгерская оппозиция стала союзником Зеленского, заявил Сийярто
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
петер сийярто
мирный план сша по украине
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Szilard Koszticsak
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. В нефтяной блокаде Венгрии, которая является двойным преступлением в условиях эскалации на Ближнем Востоке, сообщником Владимира Зеленского стала венгерская оппозиционная партия "Тиса", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в связи с закрытием Ормузского пролива "морская транспортировка нефти и природного газа станет принципиально неопределенной в ближайшее время", а это означает, что "значение старого доброго надежного наземного трубопроводного транспорта значительно возрастет".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Вчера, 13:43
"В этой ситуации блокада наземных нефтетранспортных маршрутов - это покушение на Венгрию. В этом покушении у президента Зеленского есть венгерский сообщник, это партия "Тиса", - сказал Сийярто, выступая в городе Папа, трансляция велась на его YouTube-канале.
Министр отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы к власти по итогам выборов пришло проукраинское правительство, с этой целью Киев и блокирует транзит российской нефти в Венгрию.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского в совершении преступления против Венгрии
Вчера, 13:25
 
