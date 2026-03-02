Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы" - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 02.03.2026 (обновлено: 13:07 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/siyyarto-2077869540.html
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы" - РИА Новости, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Спутниковые снимки доказывают, что Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:59:00+03:00
2026-03-02T13:07:00+03:00
в мире
венгрия
россия
владимир зеленский
петер сийярто
facebook
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260227/druzhba-2077281122.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, владимир зеленский, петер сийярто, facebook, нефтепровод "дружба"
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Facebook, Нефтепровод "Дружба"
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"

Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Спутниковые снимки доказывают, что Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы изучили спутниковые снимки, которые показывают важную для Венгрии часть нефтепровода "Дружба". Спутниковые снимки ясно показывают, что президент Зеленский лжет, спутниковые снимки ясно показывают, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода "Дружба", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"
27 февраля, 20:33
 
В миреВенгрияРоссияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоFacebookНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала