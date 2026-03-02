https://ria.ru/20260302/siyyarto-2077869540.html
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы" - РИА Новости, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Спутниковые снимки доказывают, что Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:59:00+03:00
2026-03-02T12:59:00+03:00
2026-03-02T13:07:00+03:00
в мире
венгрия
россия
владимир зеленский
петер сийярто
facebook
нефтепровод "дружба"
венгрия
россия
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"