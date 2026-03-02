На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников

"Обломки двух беспилотников, которые пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре, упали в этом месте, в результате чего возник ограниченный по площади пожар. Пострадавших нет", - сказал он, отметив, что место падения было рядом с жилым районом.