На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников
11:24 02.03.2026 (обновлено: 13:24 02.03.2026)
На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников
Обломки беспилотников упали на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства, возник пожар
саудовская аравия
saudi aramco
восток
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
восток
саудовская аравия, saudi aramco, восток, военная операция сша и израиля против ирана
Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников

На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии возник пожар из-за упавших обломков БПЛА

© REUTERS / Social MediaДым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия. 2 марта 2026
Дым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Social Media
Дым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия. 2 марта 2026
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Обломки беспилотников упали на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства, возник пожар, сообщил в эфире телеканала Al Arabiya официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.
"Обломки двух беспилотников, которые пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре, упали в этом месте, в результате чего возник ограниченный по площади пожар. Пострадавших нет", - сказал он, отметив, что место падения было рядом с жилым районом.
Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России
Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
