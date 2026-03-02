https://ria.ru/20260302/saudovskaya-araviya-2077826317.html
На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников
На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников - РИА Новости, 02.03.2026
На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников
Обломки беспилотников упали на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства, возник пожар,... РИА Новости, 02.03.2026
На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии упали обломки беспилотников
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Обломки беспилотников упали на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства, возник пожар, сообщил в эфире телеканала Al Arabiya официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.
"Обломки двух беспилотников, которые пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре, упали в этом месте, в результате чего возник ограниченный по площади пожар. Пострадавших нет", - сказал он, отметив, что место падения было рядом с жилым районом.