Пензенская область примет всероссийский сельский Сабантуй

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пензенская область в Год единства народов России примет ХVI всероссийский сельский Сабантуй, подготовка к празднику уже началась, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку Сабантуя, который состоится 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района. Всю подготовительную работу ведем в согласовании с Всемирным конгрессом татар. В марте в наш регион приедет делегация из Республики Татарстан для создания сценария совместной концертной программы", - рассказал глава региона в своем канале на платформе Max.

Он уточнил, что эстафета праздника в виде переходящего символа - статуэтки крылатого коня Тулпар Ата – была передана прошлым летом губернатором Кировской области Александром Соколовым.