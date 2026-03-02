https://ria.ru/20260302/sabantuy-2077895862.html
Пензенская область примет всероссийский сельский Сабантуй
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пензенская область в Год единства народов России примет ХVI всероссийский сельский Сабантуй, подготовка к празднику уже началась, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку Сабантуя, который состоится 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района. Всю подготовительную работу ведем в согласовании с Всемирным конгрессом татар. В марте в наш регион приедет делегация из Республики Татарстан для создания сценария совместной концертной программы", - рассказал глава региона в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что эстафета праздника в виде переходящего символа - статуэтки крылатого коня Тулпар Ата – была передана прошлым летом губернатором Кировской области Александром Соколовым.
От Пензенской области на всероссийском празднике будут выступать творческие коллективы, представляющие народы, населяющие регион. Это ансамбль русской этнической музыки "Миряне", "Казачья застава", татарский "Былбылым" и мордовский "Лейне" из Сосновоборского района, чувашский "Асамат" из Неверкинского района.