https://ria.ru/20260302/rossija-2077972665.html
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта - РИА Новости, 02.03.2026
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта
Россия предложила Китаю создать рабочую группу по обмену опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотного транспорта, сообщило правительство РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:55:00+03:00
2026-03-02T17:55:00+03:00
2026-03-02T18:00:00+03:00
россия
китай
пекин
андрей никитин (политик)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
https://ria.ru/20260116/gruzovik-2068430945.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, андрей никитин (политик), в мире
Россия, Китай, Пекин, Андрей Никитин (политик), В мире
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта
Минтранс РФ предложил КНР делиться опытом регулировании беспилотного транспорта