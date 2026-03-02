Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 02.03.2026 (обновлено: 18:00 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/rossija-2077972665.html
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта - РИА Новости, 02.03.2026
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта
Россия предложила Китаю создать рабочую группу по обмену опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотного транспорта, сообщило правительство РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:55:00+03:00
2026-03-02T18:00:00+03:00
россия
китай
пекин
андрей никитин (политик)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
https://ria.ru/20260116/gruzovik-2068430945.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, андрей никитин (политик), в мире
Россия, Китай, Пекин, Андрей Никитин (политик), В мире
Россия предложила КНР делиться опытом регулирования беспилотного транспорта

Минтранс РФ предложил КНР делиться опытом регулировании беспилотного транспорта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия предложила Китаю создать рабочую группу по обмену опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотного транспорта, сообщило правительство РФ.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил с рабочим визитом Китай. В Пекине глава Минтранса провел переговоры с министром транспорта КНР Лю Вэем.
"Россия и Китай — мировые лидеры в развитии беспилотных технологий. Для обмена опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотного транспорта предложено создать двустороннюю рабочую группу", - говорится в сообщении правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков
16 января, 22:32
 
РоссияКитайПекинАндрей Никитин (политик)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала