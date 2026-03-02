Регпортал Подмосковья принял 40 тыс заявок на услуги по земле и имуществу

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Свыше 40 тысяч заявлений на получение услуг в сфере землепользования и имущества подали через регпортал Подмосковья в течение двух месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Как сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, электронные услуги позволяют гражданам подавать заявления на широкий спектр операций с землей и имуществом.

"В среднем, еженедельно ведомство предоставляет 5 тысяч самых различных услуг. Для удобства пользователей функционирует виртуальный консультант — Добробот, доступный на сайте и мобильном приложении "Добродел". Бот помогает выбрать подходящую услугу ведомства исходя из конкретных потребностей заявителя. Отслеживать статус своей заявки пользователи могут прямо в личном кабинете", - подчеркнул Фирсов.

Таким образом, услугой по перераспределению земельного участка, которая традиционно занимает первое место среди всех услуг, воспользовалось более 9 тысяч граждан. Вторая по популярности услуга — предварительное согласование предоставления земельных участков, на которую поступило свыше 8,8 тысячи обращений.