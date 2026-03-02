https://ria.ru/20260302/rakety-2077786890.html
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в сторону Израиля, ведется перехват. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:43:00+03:00
2026-03-02T08:43:00+03:00
2026-03-02T08:52:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:788:875:1280_1920x0_80_0_0_0da777f137943884fee362ea85caaada.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:511:875:1167_1920x0_80_0_0_6e0b2e2af54255033aee916292f84f55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана
Израильская армия ведет перехват новых ракет из Ирана