Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
11:42 02.03.2026
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении
Прыгунья в высоту Кристина Королева стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
РИА Новости Спорт
спорт, легкая атлетика, россия, южно-сахалинск, наталья спиридонова
Спорт, Легкая атлетика, Россия, Южно-Сахалинск, Наталья Спиридонова
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении

© Фото : Всероссийская федерация легкой атлетикиКристина Королева
Кристина Королева - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Всероссийская федерация легкой атлетики
Кристина Королева. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прыгунья в высоту Кристина Королева стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Королева первенствовала с результатом 1,91 метра. После победной попытки она пыталась взять высоту 1,94 метра, но трижды потерпела неудачу.
Второй стала Полина Парфененко (1,86), третьей - Надежда Андрюхина (1,86). Победительница чемпионатов России в помещении 2023 и 2024 годов Наталья Спиридонова (1,86) заняла четвертое место.
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.
Международные соревнования по легкой атлетике Русская зима - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
1 марта, 11:58
 
СпортЛегкая атлетикаРоссияЮжно-СахалинскНаталья Спиридонова
 
