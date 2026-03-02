https://ria.ru/20260302/pryzhki-2077839864.html
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении
Прыгунья в высоту Кристина Королева стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Прыгунья в высоту Королева победила на чемпионате России в помещении
Прыгунья в высоту Королеёва выиграла ЧР по легкой атлетике в помещении