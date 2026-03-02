Рейтинг@Mail.ru
Останина попросила ГП разобраться с затопленными квартирами в Люберцах - РИА Новости, 02.03.2026
21:16 02.03.2026
Останина попросила ГП разобраться с затопленными квартирами в Люберцах
Останина попросила ГП разобраться с затопленными квартирами в Люберцах
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Александру Гуцану... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:16:00+03:00
2026-03-02T21:16:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
нина останина
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), нина останина
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Нина Останина
Останина попросила ГП разобраться с затопленными квартирами в Люберцах

Останина просит Генпрокуратуру разобраться с затопленными квартирами в Люберцах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой разобраться в ситуации с затопленными квартирами в подмосковных Люберцах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям должностных лиц правительства Московской области, города Люберцы и руководства управляющих компаний и, в случае необходимости, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказано в документе.
Останина отметила, что к ней обратились жители города Люберцы Московской области в связи с катастрофической ситуацией в сфере ЖКХ.
"Жители города массово присылают фото и видео своих затопленных квартир, расположенных на верхних этажах, вздувшегося паркета, потоков воды с потолков. Крыши протекают не в одном доме - это массовая картина по всему городу. Мне пишут жители улицы Космонавтов (протекает крыша дома №34, подъезды 1 и 2), Октябрьского проспекта (дом 294/2, третий подъезд) и многих других. По словам жителей, данная проблема существует годами, но полноценного ремонта кровли ни разу не было проведено", - говорится в обращении.
По словам парламентария, жалобы от жильцов направлялись в АО "Люберецкий городской жилищный трест", в администрацию города Люберцы, а также главе города.
"В ответ жители затопленных квартир получают отписки - "взяли на контроль", "почистили снег". При этом в городских СМИ появилась информация о блокировке счетов АО "Люберецкий городской жилищный трест" по причине задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, свыше 60 миллионов рублей. Когда крыши годами "чистят" ломами до дыр, когда люди боятся включать свет из-за протечек, а счета управляющей компании блокируются за долги - это уже не бытовая проблема. Это управленческий коллапс", - добавляется в письме.
Останина считает, что данная ситуация требует проверки: куда уходили средства, почему годами не устранялись протечки, почему дворы завалены снегом.
ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Нина Останина
 
 
