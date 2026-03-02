Останина попросила ГП разобраться с затопленными квартирами в Люберцах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой разобраться в ситуации с затопленными квартирами в подмосковных Люберцах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям должностных лиц правительства Московской области , города Люберцы и руководства управляющих компаний и, в случае необходимости, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказано в документе.

Останина отметила, что к ней обратились жители города Люберцы Московской области в связи с катастрофической ситуацией в сфере ЖКХ.

"Жители города массово присылают фото и видео своих затопленных квартир, расположенных на верхних этажах, вздувшегося паркета, потоков воды с потолков. Крыши протекают не в одном доме - это массовая картина по всему городу. Мне пишут жители улицы Космонавтов (протекает крыша дома №34, подъезды 1 и 2), Октябрьского проспекта (дом 294/2, третий подъезд) и многих других. По словам жителей, данная проблема существует годами, но полноценного ремонта кровли ни разу не было проведено", - говорится в обращении.

По словам парламентария, жалобы от жильцов направлялись в АО "Люберецкий городской жилищный трест", в администрацию города Люберцы, а также главе города.

"В ответ жители затопленных квартир получают отписки - "взяли на контроль", "почистили снег". При этом в городских СМИ появилась информация о блокировке счетов АО "Люберецкий городской жилищный трест" по причине задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, свыше 60 миллионов рублей. Когда крыши годами "чистят" ломами до дыр, когда люди боятся включать свет из-за протечек, а счета управляющей компании блокируются за долги - это уже не бытовая проблема. Это управленческий коллапс", - добавляется в письме.