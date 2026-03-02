Рейтинг@Mail.ru
Стартовал прием заявок на премию "Приоритет: Цифра - 2026" - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/premiya-2077871172.html
Стартовал прием заявок на премию "Приоритет: Цифра - 2026"
Стартовал прием заявок на премию "Приоритет: Цифра - 2026" - РИА Новости, 02.03.2026
Стартовал прием заявок на премию "Приоритет: Цифра - 2026"
Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области инфрмационных технологий и искусственного интеллекта "Приоритет: Цифра - 2026", сообщают... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:04:00+03:00
2026-03-02T13:04:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Стартовал прием заявок на премию "Приоритет: Цифра - 2026"

Начат прием заявок на премию в области ИТ и ИИ "Приоритет: Цифра - 2026"

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области инфрмационных технологий и искусственного интеллекта "Приоритет: Цифра - 2026", сообщают организаторы.
Цель премии - выявлять и поощрять высокотехнологичные разработки и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, их инновационные проекты и услуги, направленные на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области ИИ.
В этом году номинации премии разделены на два блока: "Цифровизация" и "Искусственный интеллект". Участвовать можно в одной или нескольких номинациях, а также в специальной номинации "ИТ-Персона". Соревноваться в конкурсе смогут компании из сегментов крупного, среднего и малого бизнеса.
В 2025 году лауреатами премии стали 59 проектов из более чем 200, заявленных на конкурс.
Организатором премии выступает НП "Центр развития общественных коммуникаций", стратегическими партнерами – АРПП "Отечественный софт" и НП "РУССОФТ".
"Конкурс "Приоритет" соединяет разработчиков, бизнес и государство вокруг практических цифровых решений. Для экспертного сообщества - это инструмент оценки зрелости проектов и их реального вклада в развитие экономики", - приводятся в сообщении слова сопредседателя Экспертного совета премии "Приоритет: Цифра - 2026", исполнительного директора АРПП "Отечественный софт" Рената Лашина.
Как отметил сопредседатель Экспертного совета премии "Приоритет: Цифра - 2026", президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров, в период экономических и геополитических вызовов такие конкурсы приобретают особую значимость для развития конкурентоспособности отечественных информационных технологий. "Инновации в ИТ становятся главным источником развития для любого бизнеса и для всей экономики страны, поэтому особенно ценен вклад каждого участника конкурса. Вместе с ними мы укрепим цифровой суверенитет страны и продвинем российские технологии на глобальном рынке", - подчеркнул он.
Конкурс 2026 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в соцсетях, проведение онлайн-дискуссий и стратегических встреч "Технологии здесь и сейчас". Кроме того, на Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать Экспертному совету премии свои проекты в области импортозамещения информационных технологий, повышения конкурентоспособности отечественной ИТ-отрасли, автоматизации и цифровизации промышленности.
Заявки принимаются на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов 17 июня в Москве.
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала