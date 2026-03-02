Стартовал прием заявок на премию "Приоритет: Цифра - 2026"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области инфрмационных технологий и искусственного интеллекта "Приоритет: Цифра - 2026", сообщают организаторы.

Цель премии - выявлять и поощрять высокотехнологичные разработки и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, их инновационные проекты и услуги, направленные на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области ИИ.

В этом году номинации премии разделены на два блока: "Цифровизация" и "Искусственный интеллект". Участвовать можно в одной или нескольких номинациях, а также в специальной номинации "ИТ-Персона". Соревноваться в конкурсе смогут компании из сегментов крупного, среднего и малого бизнеса.

В 2025 году лауреатами премии стали 59 проектов из более чем 200, заявленных на конкурс.

Организатором премии выступает НП "Центр развития общественных коммуникаций", стратегическими партнерами – АРПП "Отечественный софт" и НП "РУССОФТ".

"Конкурс "Приоритет" соединяет разработчиков, бизнес и государство вокруг практических цифровых решений. Для экспертного сообщества - это инструмент оценки зрелости проектов и их реального вклада в развитие экономики", - приводятся в сообщении слова сопредседателя Экспертного совета премии "Приоритет: Цифра - 2026", исполнительного директора АРПП "Отечественный софт" Рената Лашина.

Как отметил сопредседатель Экспертного совета премии "Приоритет: Цифра - 2026", президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров, в период экономических и геополитических вызовов такие конкурсы приобретают особую значимость для развития конкурентоспособности отечественных информационных технологий. "Инновации в ИТ становятся главным источником развития для любого бизнеса и для всей экономики страны, поэтому особенно ценен вклад каждого участника конкурса. Вместе с ними мы укрепим цифровой суверенитет страны и продвинем российские технологии на глобальном рынке", - подчеркнул он.

Конкурс 2026 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в соцсетях, проведение онлайн-дискуссий и стратегических встреч "Технологии здесь и сейчас". Кроме того, на Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать Экспертному совету премии свои проекты в области импортозамещения информационных технологий, повышения конкурентоспособности отечественной ИТ-отрасли, автоматизации и цифровизации промышленности.