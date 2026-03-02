Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/predpriyatie-2077780835.html
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие - РИА Новости, 02.03.2026
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие
Предприятие повреждено в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:25:00+03:00
2026-03-02T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
https://ria.ru/20260302/vzryv-2077776115.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие

Власти Кривого Рога сообщили о поврежденном предприятии после взрывов в городе

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предприятие повреждено в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
"В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", - написал Ганжа в своем Telegram-канале.
Он при этом не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Сумах прогремел взрыв
06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала