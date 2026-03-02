https://ria.ru/20260302/predpriyatie-2077780835.html
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие
В Кривом Роге после взрывов повреждено предприятие
Предприятие повреждено в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. РИА Новости, 02.03.2026
Власти Кривого Рога сообщили о поврежденном предприятии после взрывов в городе