Полянский раскритиковал западные СМИ за манипулирование информацией

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский указал на то, как ведущие западные СМИ манипулируют информацией вокруг эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

"Вот как мейнстрим-медиа манипулируют информацией", - написал Полянский в соцсети X

Так он прокомментировал пост в соцсети, где представлены заголовки американской газеты New York Times. Один из заголовков - "Иран заявил, что десятки человек убиты во время удара по школе". Автор поста указывает на то, что заголовок построен таким образом, что ставит под сомнение заявление Ирана, а ответственные за удар не названы. Второй заголовок - "Девять человек убиты в израильском городе рядом с Иерусалимом в результате иранского ракетного удара". В этом заголовке убийство людей уже подается как факт, а ответственный за удар назван.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.