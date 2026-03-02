Похороны школьниц, погибших при ударе по школе в Иране, пройдут во вторник

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Похороны 165 иранских школьниц и сотрудников учреждения, погибших в результате авиаудара по школе для девочек на юге Ирана 28 февраля, похоронят во вторник, сообщил РИА Новости местный источник

"Во вторник пройдут похороны 165 учащихся школы "Шаджаре Тайебе", расположенной в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана, вместе с несколькими невинными гражданами этого города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ученицы школы и взрослые местные жители погибли в результате удара по школе с воздуха в первые часы нападения США и Израиля на Иран.

Ожидается, что на похоронах будут присутствовать представители общественности, семьи жертв, а также официальные лица.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.