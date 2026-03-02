https://ria.ru/20260302/pohorony-2077843869.html
Похороны школьниц, погибших при ударе по школе в Иране, пройдут во вторник
Похороны школьниц, погибших при ударе по школе в Иране, пройдут во вторник - РИА Новости, 02.03.2026
Похороны школьниц, погибших при ударе по школе в Иране, пройдут во вторник
Похороны 165 иранских школьниц и сотрудников учреждения, погибших в результате авиаудара по школе для девочек на юге Ирана 28 февраля, похоронят во вторник,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:54:00+03:00
2026-03-02T11:54:00+03:00
2026-03-02T11:54:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077634689_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_46d2764deede0bea4b472967cf3638e5.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077399742.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077634689_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_af9e3eea83a63edbd1336b3a840540fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Похороны школьниц, погибших при ударе по школе в Иране, пройдут во вторник
РИА Новости: похороны 165 погибших при ударе по школе в Иране пройдут во вторник
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Похороны 165 иранских школьниц и сотрудников учреждения, погибших в результате авиаудара по школе для девочек на юге Ирана 28 февраля, похоронят во вторник, сообщил РИА Новости местный источник
"Во вторник пройдут похороны 165 учащихся школы "Шаджаре Тайебе", расположенной в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана, вместе с несколькими невинными гражданами этого города", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ученицы школы и взрослые местные жители погибли в результате удара по школе с воздуха в первые часы нападения США и Израиля на Иран.
Ожидается, что на похоронах будут присутствовать представители общественности, семьи жертв, а также официальные лица.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.