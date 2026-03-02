https://ria.ru/20260302/pogoda-2078013290.html
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь - РИА Новости, 02.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь
Дождь в Москве закончится во вторник после 15.00-16.00, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:12:00+03:00
2026-03-02T20:12:00+03:00
2026-03-02T20:12:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
дмитров
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057160861_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5b0d36f7a4873d10899e903876a7a137.jpg
https://ria.ru/20260302/pogoda-2077932534.html
https://ria.ru/20260302/moskva-2077782391.html
москва
московская область (подмосковье)
дмитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057160861_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_be67ac9cfe717603d9e19c5f953488e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), дмитров, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Михаил Леус
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь
Леус: дождь в Москве закончится во вторник после 16.00
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дождь в Москве закончится во вторник после 15.00-16.00, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Осадки в столице и на западе области начались в полуденные часы в виде небольшой мороси. В середине дня около 15 часов в Москве
и в западной половине Московской области
отмечалась морось местами с небольшим дождем", - рассказал Леус
.
Он отметил, что вечером фиксируются осадки в виде мороси и слабого дождя местами с мокрым снегом. "Вытянулась полоса с севера от Дмитрова
и Клина
через центр до Серпухова
, Каширы
и Коломны", - подчеркнул синоптик.
"На базовой метеостанции Москвы ВДНХ первые осадки отмечены в 18.00 в виде небольшого дождя. То, что касается дальнейшего прогноза, то осадки будут постепенно переходить в мокрый снег, к утру мокрый снег и снег… После 15-16 часов завтрашнего дня осадков в Москве не ожидается", - рассказал Леус.
По информации синоптика, сильных осадков не будет, ожидаются преимущественно небольшие осадки в виде дождя, переходящие в небольшую морось, и к утру местами небольшой снег.
"Они прекращаться ночью не будут и будут еще и завтра в первой половине дня в виде небольшого снега и небольшого мокрого снега", - подытожил он.