Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дождь в Москве закончится во вторник после 15.00-16.00, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Осадки в столице и на западе области начались в полуденные часы в виде небольшой мороси. В середине дня около 15 часов в Москве и в западной половине Московской области отмечалась морось местами с небольшим дождем", - рассказал Леус

Он отметил, что вечером фиксируются осадки в виде мороси и слабого дождя местами с мокрым снегом. "Вытянулась полоса с севера от Дмитрова Клина через центр до Серпухова Каширы и Коломны", - подчеркнул синоптик.

"На базовой метеостанции Москвы ВДНХ первые осадки отмечены в 18.00 в виде небольшого дождя. То, что касается дальнейшего прогноза, то осадки будут постепенно переходить в мокрый снег, к утру мокрый снег и снег… После 15-16 часов завтрашнего дня осадков в Москве не ожидается", - рассказал Леус.

По информации синоптика, сильных осадков не будет, ожидаются преимущественно небольшие осадки в виде дождя, переходящие в небольшую морось, и к утру местами небольшой снег.