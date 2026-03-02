Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь
20:12 02.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь
Дождь в Москве закончится во вторник после 15.00-16.00, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.03.2026
общество, москва, московская область (подмосковье), дмитров, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Михаил Леус
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дождь в Москве закончится во вторник после 15.00-16.00, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Осадки в столице и на западе области начались в полуденные часы в виде небольшой мороси. В середине дня около 15 часов в Москве и в западной половине Московской области отмечалась морось местами с небольшим дождем", - рассказал Леус.
Девушки с цветами на Патриаршем мосту в Москве в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Вчера, 16:08
Он отметил, что вечером фиксируются осадки в виде мороси и слабого дождя местами с мокрым снегом. "Вытянулась полоса с севера от Дмитрова и Клина через центр до Серпухова, Каширы и Коломны", - подчеркнул синоптик.
"На базовой метеостанции Москвы ВДНХ первые осадки отмечены в 18.00 в виде небольшого дождя. То, что касается дальнейшего прогноза, то осадки будут постепенно переходить в мокрый снег, к утру мокрый снег и снег… После 15-16 часов завтрашнего дня осадков в Москве не ожидается", - рассказал Леус.
По информации синоптика, сильных осадков не будет, ожидаются преимущественно небольшие осадки в виде дождя, переходящие в небольшую морось, и к утру местами небольшой снег.
"Они прекращаться ночью не будут и будут еще и завтра в первой половине дня в виде небольшого снега и небольшого мокрого снега", - подытожил он.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Вчера, 07:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ДмитровМихаил Леус
 
 
