Около 100 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В 2026 году в Подмосковье планируют обновить еще порядка 100 объектов водоснабжения и водоотведения, губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Программа охватывает строительство, реконструкцию, капремонт водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений, инженерных сетей.

"Сегодня поговорим об итогах реализации государственной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения 2025 года и запланированных мероприятиях на 2026-й. Напомню, мы действуем в рамках национального проекта. В федеральном бюджете предусмотрена значительная поддержка всего, что касается модернизации очистных сооружений. В Лыткарине, Солнечногорске в рабочем режиме уже тестируются сданные объекты. Программа большая. Нам важно соблюдать графики, учитывать все нюансы и корректировки, которые происходят в ходе ее реализации", – приводит пресс-служба слова главы региона.

В 2025 году было проведено 102 мероприятия, что позволило улучшить качество жизни для 1 миллиона жителей Подмосковья. Работы велись по всем ключевым направлениям: 33 участка сетей водоснабжения, 29 участков водоотведения, 30 водозаборных узлов (ВЗУ), восемь очистных сооружений (ОС), две канализационные насосные станции (КНС).

Так, в поселках Горки Ленинские в Ленинском городском округе и Новый в Егорьевском муниципальном округе обновили водозаборные узлы, в Наро-Фоминском округе ввели современную станцию водоочистки на ВЗУ-442. В поселке Мещерское в муниципальном округе Чехов построили новые станции обезжелезивания и второго подъема, в Орехово-Зуеве капитально отремонтировали главный канализационный коллектор, а Лыткарино и Коломна получили современные очистные сооружения.

Отмечается, что в 2026 году планируется проведение работ на 96 объектах. Это 34 участка сетей водоснабжения, 25 – водоотведения, 27 ВЗУ, 6 очистных сооружений, три канализационных очистных сооружений (КОС) и одна водопроводная насосная станция. Самый большой объем работ намечен в округах: Одинцовский, Пушкинский, Красногорск, Ступино, Электросталь. Перемены коснутся еще 335 тысяч жителей.

Капитальный ремонт водопроводных линий пройдет в Лосино-Петровском, в городе Яхрома Дмитровского муниципального округа, в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа и в деревне Новая Слобода городского округа Щелково. В селе Мелихово муниципального округа Чехов построят новый водозаборный узел, проложат современные сети водоснабжения и водоотведения.

Также в планах – ремонт коллекторов в деревне Терново-1 (городской округ Кашира), модернизация канализационных сетей в поселке Гарь-Покровское (Одинцовский городской округ), городах Орехово-Зуево и Куровское (Орехово-Зуевский городской округ), реконструкция канализационных насосных станций в Серпухове и Рузе, обновление очистных сооружений в поселке Свиноедово (городской округ Мытищи) и селе Чулки-Соколово (муниципальный округ Зарайск).

"Всего мы должны сдать в этом году шесть очистных сооружений. Однако, помимо них, будем стремиться ввести еще три крупных ОС, которые запланированы на 2027 – это Кашира, Сергиев Посад и Коломна", – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Он также отметил, что в целом программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения остается достаточно масштабной, как и в прошлом году: она включает порядка 270 километров сетей и 37 площадных объектов.

В настоящее время 68 объектов уже в работе. Так, началось строительство системы водоотведения в Сергиево-Посадском городском округе, реконструкции КОС в Дубне, а также коллекторов от главной канализационной насосной станции в Видном до территории Москвы.

В 2026 году, помимо новых объектов, закончат проекты, которые начали еще в прошлом году. К июлю в Лосино-Петровском полностью обновят самотечный коллектор. До конца ноября отремонтируют системы водоотведения в городском округе Восход. А в декабре сдадут обновленные очистные сооружения в деревне Гололобово (муниципальный округ Зарайск).

Министр жилищно-коммунального хозяйства рассказал также, что продолжается закупка спецтехники. В прошлом году в регион поступило 350 единиц, включая илососы, каналопромывочные и комбинированные машины, экскаваторы-погрузчики, манипуляторы. Кроме того, приобретены полностью укомплектованные аварийные автомобили на базе "Газелей" и "ГАЗонов" – они предназначены для оперативной доставки ремонтных бригад к местам аварий и проведения восстановительных работ.