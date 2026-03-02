Рейтинг@Mail.ru
Около 100 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году
Новости Подмосковья
 
18:56 02.03.2026
Около 100 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году
Около 100 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году - РИА Новости, 02.03.2026
Около 100 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году
В 2026 году в Подмосковье планируют обновить еще порядка 100 объектов водоснабжения и водоотведения, губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим... РИА Новости, 02.03.2026
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
чехов
лыткарино
московская область (подмосковье)
чехов
лыткарино
2026
Новости
андрей воробьев, московская область (подмосковье), чехов, лыткарино
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Чехов, Лыткарино
Около 100 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году

Порядка 100 объектов водоснабжения обновят в Московской области в 2026 году

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В 2026 году в Подмосковье планируют обновить еще порядка 100 объектов водоснабжения и водоотведения, губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Программа охватывает строительство, реконструкцию, капремонт водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений, инженерных сетей.
"Сегодня поговорим об итогах реализации государственной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения 2025 года и запланированных мероприятиях на 2026-й. Напомню, мы действуем в рамках национального проекта. В федеральном бюджете предусмотрена значительная поддержка всего, что касается модернизации очистных сооружений. В Лыткарине, Солнечногорске в рабочем режиме уже тестируются сданные объекты. Программа большая. Нам важно соблюдать графики, учитывать все нюансы и корректировки, которые происходят в ходе ее реализации", – приводит пресс-служба слова главы региона.
В 2025 году было проведено 102 мероприятия, что позволило улучшить качество жизни для 1 миллиона жителей Подмосковья. Работы велись по всем ключевым направлениям: 33 участка сетей водоснабжения, 29 участков водоотведения, 30 водозаборных узлов (ВЗУ), восемь очистных сооружений (ОС), две канализационные насосные станции (КНС).
Так, в поселках Горки Ленинские в Ленинском городском округе и Новый в Егорьевском муниципальном округе обновили водозаборные узлы, в Наро-Фоминском округе ввели современную станцию водоочистки на ВЗУ-442. В поселке Мещерское в муниципальном округе Чехов построили новые станции обезжелезивания и второго подъема, в Орехово-Зуеве капитально отремонтировали главный канализационный коллектор, а Лыткарино и Коломна получили современные очистные сооружения.
Отмечается, что в 2026 году планируется проведение работ на 96 объектах. Это 34 участка сетей водоснабжения, 25 – водоотведения, 27 ВЗУ, 6 очистных сооружений, три канализационных очистных сооружений (КОС) и одна водопроводная насосная станция. Самый большой объем работ намечен в округах: Одинцовский, Пушкинский, Красногорск, Ступино, Электросталь. Перемены коснутся еще 335 тысяч жителей.
Капитальный ремонт водопроводных линий пройдет в Лосино-Петровском, в городе Яхрома Дмитровского муниципального округа, в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа и в деревне Новая Слобода городского округа Щелково. В селе Мелихово муниципального округа Чехов построят новый водозаборный узел, проложат современные сети водоснабжения и водоотведения.
Также в планах – ремонт коллекторов в деревне Терново-1 (городской округ Кашира), модернизация канализационных сетей в поселке Гарь-Покровское (Одинцовский городской округ), городах Орехово-Зуево и Куровское (Орехово-Зуевский городской округ), реконструкция канализационных насосных станций в Серпухове и Рузе, обновление очистных сооружений в поселке Свиноедово (городской округ Мытищи) и селе Чулки-Соколово (муниципальный округ Зарайск).
"Всего мы должны сдать в этом году шесть очистных сооружений. Однако, помимо них, будем стремиться ввести еще три крупных ОС, которые запланированы на 2027 – это Кашира, Сергиев Посад и Коломна", – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Он также отметил, что в целом программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения остается достаточно масштабной, как и в прошлом году: она включает порядка 270 километров сетей и 37 площадных объектов.
В настоящее время 68 объектов уже в работе. Так, началось строительство системы водоотведения в Сергиево-Посадском городском округе, реконструкции КОС в Дубне, а также коллекторов от главной канализационной насосной станции в Видном до территории Москвы.
В 2026 году, помимо новых объектов, закончат проекты, которые начали еще в прошлом году. К июлю в Лосино-Петровском полностью обновят самотечный коллектор. До конца ноября отремонтируют системы водоотведения в городском округе Восход. А в декабре сдадут обновленные очистные сооружения в деревне Гололобово (муниципальный округ Зарайск).
Министр жилищно-коммунального хозяйства рассказал также, что продолжается закупка спецтехники. В прошлом году в регион поступило 350 единиц, включая илососы, каналопромывочные и комбинированные машины, экскаваторы-погрузчики, манипуляторы. Кроме того, приобретены полностью укомплектованные аварийные автомобили на базе "Газелей" и "ГАЗонов" – они предназначены для оперативной доставки ремонтных бригад к местам аварий и проведения восстановительных работ.
В пресс-службе отметили: план на этот год – закупка еще 250 единиц специализированной техники.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЧеховЛыткарино
 
 
