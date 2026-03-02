"Взрослых вернут с флагом и гимном": Плющенко сделал сенсационное заявление

«

"У нас огромное количество талантливых детей. Дай бог мы выйдем на международную арену, а со следующего сезона юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, и взрослые тоже. И мы покажем, кто мы", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".