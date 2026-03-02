Рейтинг@Mail.ru
"Взрослых вернут с флагом и гимном": Плющенко сделал сенсационное заявление - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Фигурное катание
 
14:19 02.03.2026 (обновлено: 14:24 02.03.2026)
"Взрослых вернут с флагом и гимном": Плющенко сделал сенсационное заявление
"Взрослых вернут с флагом и гимном": Плющенко сделал сенсационное заявление
"Взрослых вернут с флагом и гимном": Плющенко сделал сенсационное заявление

Плющенко надеется на допуск взрослых фигуристов с флагом РФ в следующем сезоне

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что со следующего сезона российские фигуристы-юниоры будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном, а также выразил надежду на скорейший допуск взрослых спортсменов с национальной символикой.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, затем ставшие шестыми на Олимпиаде.
"У нас огромное количество талантливых детей. Дай бог мы выйдем на международную арену, а со следующего сезона юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, и взрослые тоже. И мы покажем, кто мы", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Плющенко признался, что не хотел становиться тренером
Фигурное катание
 
