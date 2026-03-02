"Не получилось - получится": Плющенко рассказал о воспитании фигуристов

"Самое главное, чтобы спортсмен отдавался работе. Это не значит, что он должен быть фанатиком или замкнутым. Если тренируется спортсмен с любовью, с настроением - вообще класс. И важно уважение. У нас половина детей катаются бесплатно, мы с Яной решили помогать. Но когда родители начинают что-то себе придумывать, это отражается на детях, и тренировочный процесс идет тяжелее. Взять иностранцев: у них какой подход? Получилось - отлично. Не получилось - завтра выйду, получится. Но вы возьмите Алису Лю. Ничего такого не сделала на Олимпийских играх, мегапопулярна. Сказала: "Это ваши медали, я выиграла Олимпийские игры, но жизнь продолжается", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".

"Сейчас так воспитываю своих сыновей, многих спортсменов. Ну не получилось выиграть - ничего страшного. Я сам пришел к этому. В 2002 году ехал на Олимпийские игры выигрывать и стал вторым, до этого все выиграл - в 2001-м, в 2002-м. Для меня такая трагедия была! А домой приехал, и друзья говорят: "Ну что страшного-то, выиграешь на следующей". Потом ушел на три года: яхты, рыбалки, жил в свое удовольствие. Вернулся в 2010-м, не выиграл. Опять такая трагедия! А Яна говорит: "Поедешь на четвертую". Поехал и выиграл! Так что надо жить на позитиве. Тяжелые моменты бывают, травмы, грустно, но надо на позитиве", - добавил он.