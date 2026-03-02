https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077890075.html
Плющенко признался, что не хотел становиться тренером
Плющенко признался, что не хотел становиться тренером - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Плющенко признался, что не хотел становиться тренером
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хотел становиться тренером, а мечтал создать свою школу и управлять ею. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хотел становиться тренером, а мечтал создать свою школу и управлять ею.
Под руководством тренера Алексея Мишина Плющенко
стал двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и десятикратным чемпионом России. Спортсмен открыл свою академию фигурного катания "Ангелы Плющенко" в апреле 2017 года и приступил к тренерской деятельности.
"Как стал тренером? Произошло это случайно. Мы с Алексеем Николаевичем поехали во Францию, он в 11 лет меня взял на сборы в Париж, моя первая поездка. Он меня обучил упражнениям, и я по 7 часов стоял на льду и показывал каждый день. Было безумно тяжело, но я накатался, быстро пошла техника Алексея Николаевича. Учил английский язык, подсказывал движениями, на словах. Потом поехали в Испанию, я там тоже помогал Алексею Николаевичу. Катался очень много. Так что с детства, с 11 лет, обучение спортсменов было", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание
".
"Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать. Не получалось. Было много шоу после спорта, 70-80 в год. Все случилось спонтанно. Начал тренировать, пошли результаты. Сейчас по медальным результатам частная школа номер один, а в России в топ-3 входим, в прошлом году - вторые", - добавил он.