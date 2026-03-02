Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
13:50 02.03.2026 (обновлено: 13:51 02.03.2026)
Плющенко признался, что не хотел становиться тренером
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хотел становиться тренером, а мечтал создать свою школу и управлять ею. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, евгений плющенко, алексей мишин
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Алексей Мишин
Плющенко признался, что не хотел становиться тренером

Евгений Плющенко признался, что не хотел становиться тренером

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хотел становиться тренером, а мечтал создать свою школу и управлять ею.
Под руководством тренера Алексея Мишина Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и десятикратным чемпионом России. Спортсмен открыл свою академию фигурного катания "Ангелы Плющенко" в апреле 2017 года и приступил к тренерской деятельности.
"Как стал тренером? Произошло это случайно. Мы с Алексеем Николаевичем поехали во Францию, он в 11 лет меня взял на сборы в Париж, моя первая поездка. Он меня обучил упражнениям, и я по 7 часов стоял на льду и показывал каждый день. Было безумно тяжело, но я накатался, быстро пошла техника Алексея Николаевича. Учил английский язык, подсказывал движениями, на словах. Потом поехали в Испанию, я там тоже помогал Алексею Николаевичу. Катался очень много. Так что с детства, с 11 лет, обучение спортсменов было", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".
"Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать. Не получалось. Было много шоу после спорта, 70-80 в год. Все случилось спонтанно. Начал тренировать, пошли результаты. Сейчас по медальным результатам частная школа номер один, а в России в топ-3 входим, в прошлом году - вторые", - добавил он.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике
28 февраля, 16:43
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоАлексей Мишин
 
