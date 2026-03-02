Концертная площадка извинилась за выступление певицы Славы в Пензе

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Администрация государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) Пензенской области "Пензаконцерт" из-за недовольства зрителей извинилась за воскресное выступление певицы Славы, хотя концерт прошел до конца, сообщили РИА Новости в учреждении.

Концерт певицы Славы (настоящее имя - Анастасия Сланевская) состоялся в воскресенье в киноконцертном зале "Пенза" вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители Пензы, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями.

"Концерт Славы вчера состоялся, просто были недовольны зрители, на что мы написали такое объявление на нашем сайте. Концерт прошел, был до конца", - сказала собеседница агентства.