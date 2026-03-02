Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
11:13 02.03.2026
Концертная площадка извинилась за выступление певицы Славы в Пензе
пензенская область
пенза
пензенская область
пенза
Новости
пензенская область, пенза
Культура, Пензенская область, Пенза
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Администрация государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) Пензенской области "Пензаконцерт" из-за недовольства зрителей извинилась за воскресное выступление певицы Славы, хотя концерт прошел до конца, сообщили РИА Новости в учреждении.
Концерт певицы Славы (настоящее имя - Анастасия Сланевская) состоялся в воскресенье в киноконцертном зале "Пенза" вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители Пензы, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями.
"Концерт Славы вчера состоялся, просто были недовольны зрители, на что мы написали такое объявление на нашем сайте. Концерт прошел, был до конца", - сказала собеседница агентства.
Поздно вечером в воскресенье "Пензаконцерт" опубликовало в своем Telegram-канале и на сайте сообщение с извинениями перед зрителями, имеющим претензии к качеству концерта певицы. Все претензии концертная площадка предложила адресовать организатору мероприятия.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново
4 мая 2025, 15:54
 
Культура, Пензенская область, Пенза
 
 
