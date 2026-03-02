Рейтинг@Mail.ru
США перехватили сотни иранских ракет, заявили в Пентагоне
16:44 02.03.2026
США перехватили сотни иранских ракет, заявили в Пентагоне
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн утверждает, что США перехватили сотни баллистических ракет Ирана, нацеленных на силы РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Американский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн утверждает, что США перехватили сотни баллистических ракет Ирана, нацеленных на силы США и их союзников.
"Эти системы перехватили сотни баллистических ракет, нацеленных на нас, наши войска, наших союзников и региональную стабильность", - сказал Кейн на пресс-конференции.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В мире США Иран Израиль Министерство обороны США Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
