США перехватили сотни иранских ракет, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн утверждает, что США перехватили сотни баллистических ракет Ирана, нацеленных на силы США и их союзников.

"Эти системы перехватили сотни баллистических ракет, нацеленных на нас, наши войска, наших союзников и региональную стабильность", - сказал Кейн на пресс-конференции.