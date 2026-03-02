Рейтинг@Mail.ru
Международный паралимпийский комитет оценил ситуацию на Ближнем Востоке
16:07 02.03.2026
Международный паралимпийский комитет оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Международный паралимпийский комитет оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Международный паралимпийский комитет (IPC) работает над тем, как помочь спортсменам и всем заинтересованным сторонам, затронутым конфликтом на Ближнем Востоке,... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Международный паралимпийский комитет оценил ситуацию на Ближнем Востоке

© Getty Images / NurPhotoМеждународный паралимпийский комитет
© Getty Images / NurPhoto
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) работает над тем, как помочь спортсменам и всем заинтересованным сторонам, затронутым конфликтом на Ближнем Востоке, принять участие в Паралимпийских играх в Италии, сообщается на сайте организации.
Паралимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-15 марта.
«
"Мы оцениваем влияние ситуации на организацию Игр, в частности, на перелеты, при этом сохраняя четкую цель – провести Паралимпийские игры наилучшим образом. Мы находимся в тесном контакте со всеми делегациями, участвующими в Играх, а также с другими заинтересованными сторонами. Многие команды уже находятся в Европе, где проходят тренировки или сборы, но закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых заинтересованных сторон", - говорится в заявлении.
"На данном этапе мы предпочли бы не комментировать статус отдельных делегаций или заинтересованных сторон, но можем заверить, что мы усердно работаем с организаторами Игр над поиском решений для тех, кого это затронуло", - говорится в заявлении.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
28 февраля, 09:11
 
