МИД Пакистана работает над решением ситуации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Пакистан прилагает все дипломатические усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
"Эта недавняя эскалация… значительно обострила напряженность в и без того нестабильной и хрупкой обстановке. Мы прилагаем все дипломатические усилия и призываем все стороны к деэскалации", - сказал Дар во время брифинга в Исламабаде.
Комментируя убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, он отметил, что Пакистан обеспокоен нарушением норм международного права в связи с тем, что "главы государств и правительств стали мишенями".
"Пакистан также полностью солидарен со всеми нашими братскими странами и подчеркивает необходимость проявлять максимальную сдержанность", - сказал он.
"У нас не может быть двойных стандартов", - сказал он.
Дар добавил, что, хотя Иран заявил, что он атаковал базы США в этих странах, этому "нет оправдания".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
