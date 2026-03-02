МИД Пакистана работает над решением ситуации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Пакистан прилагает все дипломатические усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

"Эта недавняя эскалация… значительно обострила напряженность в и без того нестабильной и хрупкой обстановке. Мы прилагаем все дипломатические усилия и призываем все стороны к деэскалации", - сказал Дар во время брифинга в Исламабаде

Комментируя убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи , он отметил, что Пакистан обеспокоен нарушением норм международного права в связи с тем, что "главы государств и правительств стали мишенями".

"Пакистан также полностью солидарен со всеми нашими братскими странами и подчеркивает необходимость проявлять максимальную сдержанность", - сказал он.

Бахрейну, Иордании, Кувейту, Дар признал, что, хотя ответные удары Ирана были нанесены в целях самообороны, Пакистан выразил сожаление и осудил удары по Саудовской Аравии Катару , Объединенным Арабским Эмиратам и Оману

"У нас не может быть двойных стандартов", - сказал он.

Дар добавил, что, хотя Иран заявил, что он атаковал базы США в этих странах, этому "нет оправдания".