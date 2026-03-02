Рейтинг@Mail.ru
МИД Пакистана работает над решением ситуации на Ближнем Востоке
21:36 02.03.2026 (обновлено: 21:37 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/pakistan-2078030568.html
МИД Пакистана работает над решением ситуации на Ближнем Востоке
2026-03-02T21:36:00+03:00
2026-03-02T21:37:00+03:00
в мире
иран
пакистан
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077452513_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e8398f1b72e50a1b0ded798cbc4393c8.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
https://ria.ru/20260302/iran-2078006879.html
иран
пакистан
сша
в мире, иран, пакистан, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Пакистан, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiМужчины с флагами Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Пакистан прилагает все дипломатические усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
"Эта недавняя эскалация… значительно обострила напряженность в и без того нестабильной и хрупкой обстановке. Мы прилагаем все дипломатические усилия и призываем все стороны к деэскалации", - сказал Дар во время брифинга в Исламабаде.
Комментируя убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, он отметил, что Пакистан обеспокоен нарушением норм международного права в связи с тем, что "главы государств и правительств стали мишенями".
"Пакистан также полностью солидарен со всеми нашими братскими странами и подчеркивает необходимость проявлять максимальную сдержанность", - сказал он.
Дар признал, что, хотя ответные удары Ирана были нанесены в целях самообороны, Пакистан выразил сожаление и осудил удары по Саудовской Аравии, Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам и Оману.
"У нас не может быть двойных стандартов", - сказал он.
Дар добавил, что, хотя Иран заявил, что он атаковал базы США в этих странах, этому "нет оправдания".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
