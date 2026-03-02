В Пакистане во время протестов получили ранения более 50 человек, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Более 50 человек погибли и получили ранения во время протестных демонстраций в Пакистане, начавшихся после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило издание Geo со ссылкой на данные полиции.
Многочисленные протесты прошли накануне в разных частях Пакистана - у консульства США в Карачи протестующие прорвали внешний кордон безопасности и повредили имущество, в результате чего полиции пришлось применить оружие. В Скарду протестующие подожгли офисное здание ООН, пожары повредили часть комплекса, а также расположенные поблизости общественные объекты. В Исламабаде многочленные демонстрации прошли рядом с "красной зоной", где расположены дипломатические представительства. Полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны, когда тысячи протестующих попытались пройти маршем к дипломатическому анклаву.
"По имеющимся данным, 10 протестующих погибли в Карачи во время демонстрации у консульства США, 11 - в Скарду, и двое - в Исламабаде. По меньшей мере 34 человека получили ранения", - сообщил представитель полиции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.