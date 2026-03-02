Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане во время протестов получили ранения более 50 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pakistan-2077921451.html
В Пакистане во время протестов получили ранения более 50 человек, пишут СМИ
В Пакистане во время протестов получили ранения более 50 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
В Пакистане во время протестов получили ранения более 50 человек, пишут СМИ
Более 50 человек погибли и получили ранения во время протестных демонстраций в Пакистане, начавшихся после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:32:00+03:00
2026-03-02T15:32:00+03:00
в мире
иран
сша
пакистан
али хаменеи
владимир путин
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077726553_0:274:2480:1669_1920x0_80_0_0_f8ad0d372b641bcaf62823c044153442.jpg
https://ria.ru/20260302/blizhniy-vostok-2077883513.html
https://ria.ru/20260301/pakistan-2077692437.html
иран
сша
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077726553_0:0:2480:1860_1920x0_80_0_0_fb632f4e70f19138f42806b6dfcd1804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, пакистан, али хаменеи, владимир путин, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Пакистан, Али Хаменеи, Владимир Путин, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пакистане во время протестов получили ранения более 50 человек, пишут СМИ

Geo: более 50 человек погибли и получили ранения во время протестов в Пакистане

© AP Photo / Muhammad FarooqПолицейский бронеавтомобиль, подожженный протестующими в Карачи, Пакистан
Полицейский бронеавтомобиль, подожженный протестующими в Карачи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Muhammad Farooq
Полицейский бронеавтомобиль, подожженный протестующими в Карачи, Пакистан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Более 50 человек погибли и получили ранения во время протестных демонстраций в Пакистане, начавшихся после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило издание Geo со ссылкой на данные полиции.
Многочисленные протесты прошли накануне в разных частях Пакистана - у консульства США в Карачи протестующие прорвали внешний кордон безопасности и повредили имущество, в результате чего полиции пришлось применить оружие. В Скарду протестующие подожгли офисное здание ООН, пожары повредили часть комплекса, а также расположенные поблизости общественные объекты. В Исламабаде многочленные демонстрации прошли рядом с "красной зоной", где расположены дипломатические представительства. Полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны, когда тысячи протестующих попытались пройти маршем к дипломатическому анклаву.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке
Вчера, 13:38
"По имеющимся данным, 10 протестующих погибли в Карачи во время демонстрации у консульства США, 11 - в Скарду, и двое - в Исламабаде. По меньшей мере 34 человека получили ранения", - сообщил представитель полиции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пакистанские женщины-полицейские - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Пакистане протестующие пытались проникнуть в консульство США, пишут СМИ
1 марта, 17:06
 
В миреИранСШАПакистанАли ХаменеиВладимир ПутинООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала