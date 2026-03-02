Рейтинг@Mail.ru
Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
00:34 02.03.2026 (обновлено: 08:28 02.03.2026)
Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
Шесть аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, пригрозили Ирану ответом в рамках мер коллективной...
в мире, иран, персидский залив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Персидский залив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ДОХА, 2 мар — РИА Новости. Шесть аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, пригрозили Ирану ответом в рамках мер коллективной безопасности, говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.
"Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана", — отмечается в заявлении.
Главы МИД аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от всех остальных.
В совете также призвали Иран немедленно прекратить атаки, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
