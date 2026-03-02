Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану

ДОХА, 2 мар — РИА Новости. Шесть аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, пригрозили Ирану ответом в рамках мер коллективной безопасности, говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.
"Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана", — отмечается в заявлении.
Главы МИД аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от всех остальных.
В совете также призвали Иран немедленно прекратить атаки, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
