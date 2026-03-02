Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"

БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал спутниковые снимки, демонстрирующие, что нефтепровод "Дружба" не был поврежден, и призвал Владимира Зеленского прекратить шантаж и немедленно возобновить транзит нефти из России в Венгрию.