15:31 02.03.2026
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"

Орбан: нефтепровод "Дружба" не был поврежден, Зеленский должен остановить шантаж

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал спутниковые снимки, демонстрирующие, что нефтепровод "Дружба" не был поврежден, и призвал Владимира Зеленского прекратить шантаж и немедленно возобновить транзит нефти из России в Венгрию.
"Спутниковые снимки не лгут. Нефтепровод "Дружба" не был поврежден. Президент Зеленский должен прекратить шантаж, немедленно принять меры и возобновить поставки нефти в Венгрию!" - написал Орбан в соцсети.
Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Вчера, 13:43
Венгерский премьер опубликовал снимки станции "Броды" нефтепровода "Дружба" в Львовской области от 31 января и 21 февраля. На них обозначено место повреждения на территории станции, красным цветом выделена территория труб в сторону России и Венгрии и видно, что участок, на котором возник пожар в конце января, не соприкасается с полотном нефтепровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В Минэкономики Словакии ожидают перенос сроков восстановления "Дружбы"
Вчера, 14:42
 
