Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Орбан обвинил Зеленского в шантаже - РИА Новости, 02.03.2026
Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Остановка Владимиром Зеленским нефтепровода "Дружба" - банальный шантаж против Венгрии, но Будапешт не сдастся и прорвет блокаду, заявил венгерский... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:43:00+03:00
2026-03-02T13:43:00+03:00
2026-03-02T13:43:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир зеленский
виктор орбан
венгрия
будапешт
россия
Новости
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Орбан назвал действия Зеленского банальным шантажом против Венгрии