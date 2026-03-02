Рейтинг@Mail.ru
13:43 02.03.2026
Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Остановка Владимиром Зеленским нефтепровода "Дружба" - банальный шантаж против Венгрии, но Будапешт не сдастся и прорвет блокаду, заявил венгерский... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:43:00+03:00
2026-03-02T13:43:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир зеленский
виктор орбан
в мире, венгрия, будапешт, россия, владимир зеленский, виктор орбан
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Орбан обвинил Зеленского в шантаже

БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Остановка Владимиром Зеленским нефтепровода "Дружба" - банальный шантаж против Венгрии, но Будапешт не сдастся и прорвет блокаду, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Действия Зеленского - это банальный шантаж против Венгрии. Но Венгрия не сдастся, и мы прорвем нефтяную блокаду", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти, сообщили СМИ
27 февраля, 21:16
 
В миреВенгрияБудапештРоссияВладимир ЗеленскийВиктор Орбан
 
 
