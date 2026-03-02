Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца

"Специалисты центра Мешалкина ознакомились с подходом китайских специалистов на конгрессе в Сингапуре и на его основе разработали собственную методику… Через небольшой разрез во втором межреберье спереди, без рассечения каких-либо костных структур, хирургам удалось выполнить иссечение межжелудочковой перегородки со стороны аорты, не повреждая митральный клапан, более того – выполнив на нем дополнительное вмешательство по устранению помех для кровотока", - рассказали в центре Мешалкина.