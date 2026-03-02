Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца

НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина (Новосибирск) впервые в России спасли пациентку от тяжелой наследственной болезни сердца через небольшой разрез между ребрами, сообщает медцентр.
Кардиограмма 29-летней Екатерины из Екатеринбурга уже много лет показывала картину, напоминающую последствия инфаркта миокарда, хотя больших жалоб на сердце не было. В последнее время у девушки резко снизилась выносливость, появились одышка и перебои в работе сердца. Диагноз - прогрессирующая сердечная недостаточность на фоне гипертрофической кардиомиопатии. Это наследственное заболевание известно как как главная причина внезапной сердечной смерти у молодых людей.
"Без операции Екатерина, как и многие пациенты с ГКМП, скоро пополнила бы лист кандидатов на трансплантацию сердца. Операция миоэктомия (иссечение утолщенной межжелудочковой перегородки в сердце) позволяет продлить таким пациентам приемлемое качество жизни с собственным сердцем на срок от нескольких лет до нескольких десятилетий. До последнего времени во всем мире она выполнялась через стандартный срединный разрез с рассечением грудины", - говорится в сообщении.
В клинике отметили, что малотравматичная (без повреждения груди) операция – новый этап в современном лечении гипертрофической кардиомиопатии. Это помогает свести к минимуму осложнения, добиться скорейшего заживления операционной раны, а также практически не оставить следов на теле, что особенно важно для молодых женщин. Ранее подобные операции выполняли только в Китае.
"Специалисты центра Мешалкина ознакомились с подходом китайских специалистов на конгрессе в Сингапуре и на его основе разработали собственную методику… Через небольшой разрез во втором межреберье спереди, без рассечения каких-либо костных структур, хирургам удалось выполнить иссечение межжелудочковой перегородки со стороны аорты, не повреждая митральный клапан, более того – выполнив на нем дополнительное вмешательство по устранению помех для кровотока", - рассказали в центре Мешалкина.
По мнению врачей, после операции Екатерина сможет не только полноценно работать и жить нормальной жизнью, но и планировать беременность и рождение детей, что ранее ей было категорически противопоказано.
