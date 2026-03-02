Рейтинг@Mail.ru
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/operatsiya-2077862578.html
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца - РИА Новости, 02.03.2026
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина (Новосибирск) впервые в России спасли пациентку от тяжелой наследственной... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:42:00+03:00
2026-03-02T12:42:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
новосибирск
россия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077862330_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dcf71a05f81f2f20a680abc9fc34f37d.jpg
https://ria.ru/20251030/kardiohirurgi-2051708394.html
https://ria.ru/20260116/ekaterinburg-2068279585.html
новосибирск
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077862330_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_f9b20b3bda1b95beb2f46ca1e988e01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, новосибирск, россия, екатеринбург
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Новосибирск, Россия, Екатеринбург
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца

Новосибирские врачи спасли пациентку от тяжелой наследственной болезни сердца

© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава РоссииПервая в России операция миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии новым малотравматичным способом
Первая в России операция миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии новым малотравматичным способом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
Первая в России операция миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии новым малотравматичным способом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина (Новосибирск) впервые в России спасли пациентку от тяжелой наследственной болезни сердца через небольшой разрез между ребрами, сообщает медцентр.
Кардиограмма 29-летней Екатерины из Екатеринбурга уже много лет показывала картину, напоминающую последствия инфаркта миокарда, хотя больших жалоб на сердце не было. В последнее время у девушки резко снизилась выносливость, появились одышка и перебои в работе сердца. Диагноз - прогрессирующая сердечная недостаточность на фоне гипертрофической кардиомиопатии. Это наследственное заболевание известно как как главная причина внезапной сердечной смерти у молодых людей.
Пациент с мамой и врачами Юрием Кулябиным и Анастасией Лейкехман - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца
30 октября 2025, 09:09
"Без операции Екатерина, как и многие пациенты с ГКМП, скоро пополнила бы лист кандидатов на трансплантацию сердца. Операция миоэктомия (иссечение утолщенной межжелудочковой перегородки в сердце) позволяет продлить таким пациентам приемлемое качество жизни с собственным сердцем на срок от нескольких лет до нескольких десятилетий. До последнего времени во всем мире она выполнялась через стандартный срединный разрез с рассечением грудины", - говорится в сообщении.
В клинике отметили, что малотравматичная (без повреждения груди) операция – новый этап в современном лечении гипертрофической кардиомиопатии. Это помогает свести к минимуму осложнения, добиться скорейшего заживления операционной раны, а также практически не оставить следов на теле, что особенно важно для молодых женщин. Ранее подобные операции выполняли только в Китае.
"Специалисты центра Мешалкина ознакомились с подходом китайских специалистов на конгрессе в Сингапуре и на его основе разработали собственную методику… Через небольшой разрез во втором межреберье спереди, без рассечения каких-либо костных структур, хирургам удалось выполнить иссечение межжелудочковой перегородки со стороны аорты, не повреждая митральный клапан, более того – выполнив на нем дополнительное вмешательство по устранению помех для кровотока", - рассказали в центре Мешалкина.
По мнению врачей, после операции Екатерина сможет не только полноценно работать и жить нормальной жизнью, но и планировать беременность и рождение детей, что ранее ей было категорически противопоказано.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с ранением в сердце
16 января, 12:21
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоНовосибирскРоссияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала