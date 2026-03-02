Рейтинг@Mail.ru
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран - РИА Новости, 02.03.2026
06:30 02.03.2026 (обновлено: 07:31 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/operatsiya-2077777305.html
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран - РИА Новости, 02.03.2026
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран
Операция США и Израиля против Ирана пошла не по плану с самого начала, заявил в интервью YouTube-канала Glenn Diesen подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:30:00+03:00
2026-03-02T07:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_969110dfe693f3985875988ca9486853.jpg
https://ria.ru/20260302/udary-2077756816.html
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2077767370.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2077772490.html
https://ria.ru/20260302/kallas-2077759953.html
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран

Дэвис: операция США против Ирана пошла не по плану с самого начала

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана пошла не по плану с самого начала, заявил в интервью YouTube-канала Glenn Diesen подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось", — сказал он.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану
01:01
У Вашингтона, пояснил эксперт, просто недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать интенсивность ударов достаточно долго. Максимум — пару недель при правильном распределении средств.
«

"Это ваш горизонт планирования? У нас нет возможности растягивать это надолго. <…> Мы даже не можем остановить дроны, потому что у нас заканчиваются системы ПВО", — предупредил Дэвис.

По словам отставного военного, если конфликт затянется, а потери Штатов будут возрастать, то Вашингтону и Тель-Авиву придется столкнуться с огромным давлением и начать искать другие способы решения конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского
03:49

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Дым на месте авиаудара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана
05:05
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
01:56
 
