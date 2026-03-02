"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана пошла не по плану с самого начала, заявил в интервью YouTube-канала Glenn Diesen подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось", — сказал он.
У Вашингтона, пояснил эксперт, просто недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать интенсивность ударов достаточно долго. Максимум — пару недель при правильном распределении средств.
"Это ваш горизонт планирования? У нас нет возможности растягивать это надолго. <…> Мы даже не можем остановить дроны, потому что у нас заканчиваются системы ПВО", — предупредил Дэвис.
По словам отставного военного, если конфликт затянется, а потери Штатов будут возрастать, то Вашингтону и Тель-Авиву придется столкнуться с огромным давлением и начать искать другие способы решения конфликта.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.