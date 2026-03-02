Задержанному по подозрению в убийстве пары в Кузбассе предъявили обвинение

КЕМЕРОВО, 2 мар – РИА Новости. Задержанному по подозрению в убийстве супружеской пары в Прокопьевске 39-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение, что убита учительница английского языка местной школы и ее муж. По данным подписчиков, мужчина был застрелен в гараже, а его жена зарезана в своей кровати. СУ СК сообщил, что по факту убийства 60-летнего мужчины и его 56-летней жены возбуждено уголовное дело. В субботу пресс-служба СУ СК по региону сообщила, что по подозрению в убийстве супругов задержан 39-летний местный житель.

"По данным следствия, вечером 24 февраля 2026 года обвиняемый, находясь в гараже, расположенном на территории домовладения по улице Главной в Прокопьевске , в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений из-за денежного долга, с целью убийства нанес 60-летнему хозяину дома множественные удары рукояткой имеющегося в гараже пистолета и клинком ножа в область головы и шеи. В результате полученных травм смерть пострадавшего наступила на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.

Понимая, что 56-летняя супруга потерпевшего может указать на обвиняемого как на причастное к убийству лицо, он, вооружившись ножом и молотком, прошел в дом.

"В спальне он нанес женщине множественные удары указанными предметами в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После этого обвиняемый похитил из дома принадлежащее супругам имущество и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе СУ СК.

Уточняется, что преступление было обнаружено дочерью погибшего, которая, беспокоясь из-за отсутствия вестей от отца, пришла к нему домой и обнаружила тело мачехи. Она вызвала экстренные службы. В ходе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов в гараже обнаружили и тело хозяина дома.

На допросе следователю обвиняемый дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 39-летнему жителю города Прокопьевска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление)", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об аресте обвиняемого.