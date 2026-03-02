Рейтинг@Mail.ru
Задержанному по подозрению в убийстве пары в Кузбассе предъявили обвинение
05:10 02.03.2026
Задержанному по подозрению в убийстве пары в Кузбассе предъявили обвинение
Задержанному по подозрению в убийстве пары в Кузбассе предъявили обвинение
Задержанному по подозрению в убийстве супружеской пары в Прокопьевске 39-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:10:00+03:00
2026-03-02T05:10:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
кемеровская область
россия
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанному по подозрению в убийстве пары в Кузбассе предъявили обвинение

Задержанному по подозрению в убийстве супругов в Кузбассе предъявили обвинение

Наручники на руках. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 мар – РИА Новости. Задержанному по подозрению в убийстве супружеской пары в Прокопьевске 39-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение, что убита учительница английского языка местной школы и ее муж. По данным подписчиков, мужчина был застрелен в гараже, а его жена зарезана в своей кровати. СУ СК сообщил, что по факту убийства 60-летнего мужчины и его 56-летней жены возбуждено уголовное дело. В субботу пресс-служба СУ СК по региону сообщила, что по подозрению в убийстве супругов задержан 39-летний местный житель.
"По данным следствия, вечером 24 февраля 2026 года обвиняемый, находясь в гараже, расположенном на территории домовладения по улице Главной в Прокопьевске, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений из-за денежного долга, с целью убийства нанес 60-летнему хозяину дома множественные удары рукояткой имеющегося в гараже пистолета и клинком ножа в область головы и шеи. В результате полученных травм смерть пострадавшего наступила на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.
Понимая, что 56-летняя супруга потерпевшего может указать на обвиняемого как на причастное к убийству лицо, он, вооружившись ножом и молотком, прошел в дом.
"В спальне он нанес женщине множественные удары указанными предметами в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После этого обвиняемый похитил из дома принадлежащее супругам имущество и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе СУ СК.
Уточняется, что преступление было обнаружено дочерью погибшего, которая, беспокоясь из-за отсутствия вестей от отца, пришла к нему домой и обнаружила тело мачехи. Она вызвала экстренные службы. В ходе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов в гараже обнаружили и тело хозяина дома.
На допросе следователю обвиняемый дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 39-летнему жителю города Прокопьевска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление)", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об аресте обвиняемого.
В данный момент проведены осмотры мест происшествия, обыск в квартире обвиняемого, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе похищенные из дома потерпевших ценности. Согласно показаниям обвиняемого, они были выброшены в реку, однако следственным путем данная версия была опровергнута. Также следователями допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, изучена детализация телефонных соединений.
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
