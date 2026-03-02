Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 02.03.2026 (обновлено: 05:57 02.03.2026)
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске - РИА Новости, 02.03.2026
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске
Еще два многоквартирных и пять частных домов повреждены в Новороссийске обломками обломками БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске

Обломки БПЛА повредили два многоквартирных и пять частных домов в Новороссийске

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Еще два многоквартирных и пять частных домов повреждены в Новороссийске обломками обломками БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Как сообщил глава города Андрей Кравченко, для жителей Восточного внутригородского района Новороссийска развернули еще один пункт временного размещения на базе школы №32, туда направили жильцов частных домовладений.
