Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске - РИА Новости, 02.03.2026
Обломки БПЛА повредили еще семь домов в Новороссийске
Еще два многоквартирных и пять частных домов повреждены в Новороссийске обломками обломками БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:53:00+03:00
2026-03-02T02:53:00+03:00
2026-03-02T05:57:00+03:00
Обломки БПЛА повредили два многоквартирных и пять частных домов в Новороссийске