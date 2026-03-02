Рейтинг@Mail.ru
Дубль Обамеянга в концовке встречи позволил "Марселю" обыграть "Лион"
Футбол
 
01:02 02.03.2026
Дубль Обамеянга в концовке встречи позволил "Марселю" обыграть "Лион"
Дубль Обамеянга в концовке встречи позволил "Марселю" обыграть "Лион"
"Марсель" на своем поле обыграл "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, корантен толиссо, пьер-эмерик обамеянг, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Корантен Толиссо, Пьер-Эмерик Обамеянг, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Дубль Обамеянга в концовке встречи позволил "Марселю" обыграть "Лион"

Дубль Обамеянга принес "Марселю" победу над "Лионом" в чемпионате Франции

© Фото : соцсети ФК "Марсель"Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : соцсети ФК "Марсель"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Марсель" на своем поле обыграл "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Марселе завершилась со счетом 3:2. В составе "Лиона" голами отметились Корантен Толиссо (3-я минута) и Реми Имбер (76). У "Марселя" забили Игор Пайшао (52) и Пьер-Эмерик Обамеянг (81, 90+1).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
01 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Марсель
3 : 2
Лион
52‎’‎ • Игор Пайшао
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
81‎’‎ • Пьер-Эмерик Обамеянг
(Игор Пайшао)
90‎’‎ • Пьер-Эмерик Обамеянг
(Этан Нванери)
03‎’‎ • Корантен Толиссо
(Эндрик)
76‎’‎ • Remi Himbert
(Эндрик)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лион" проиграл второй матч лиги кряду и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 45 очков. "Марсель" (43) прервал серию из четырех матчей без побед и идет строчкой ниже.
В следующем матче "Марсель" 7 марта на выезде сыграет против "Тулузы", "Лион" днем позднее примет "Париж".
Результаты других матчей дня:
Дониелл Мален - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
01:00
 
Футбол
 
