Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/novorossiysk-2077867306.html
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ
Число детских садов, поврежденных в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:53:00+03:00
2026-03-02T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077837880_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91da9800665213bdb4a14ec5391cf529.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077837880_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_47b8aaefe94353fe32dd7a8bee08e14f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ

Число поврежденных при атаке дронов ВСУ детсадов в Новороссийске выросло до трех

© РИА Новости / Юрий Березнюк | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Березнюк
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Число детских садов, поврежденных в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 8 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях и 3 детских сада", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Пять человек были ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, они доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. В городе введен режим ЧС. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщал об одном поврежденном в результате атаке детском саде.
Специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам, сообщил мэр города. Ночью работали ПВР на базе школ в Южном и Восточном районах, жители туда не обращались, отметил Кравченко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала