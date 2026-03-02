https://ria.ru/20260302/novorossiysk-2077867306.html
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ
Число детских садов, поврежденных в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:53:00+03:00
2026-03-02T12:53:00+03:00
2026-03-02T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077837880_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91da9800665213bdb4a14ec5391cf529.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077837880_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_47b8aaefe94353fe32dd7a8bee08e14f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ
Число поврежденных при атаке дронов ВСУ детсадов в Новороссийске выросло до трех