В Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ

КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Число детских садов, поврежденных в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам, сообщил мэр города. Ночью работали ПВР на базе школ в Южном и Восточном районах, жители туда не обращались, отметил Кравченко.